Lobotka nemá zlomenú lýtkovú kosť

Lobotka nedohral úvodné šestnásťfinále Španielskeho pohára proti Realu Sociedad San Sebastian. Pri súboji s Willianon Josem sa zranil a v 73. minúte ho musel vystriedať Fran Beltran.

Vigo 2. novembra (TASR) - Zranenie slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku by nemalo byť vážne. Prvé vyšetrenia ukázali, že stredopoliar Celty Vigo nemá zlomenú lýtkovú kosť.



Po zápase Lobotku v sprievode tímového lekára previezli zo štadióna Balaidos do nemocnice. Rádiografia vylúčila fraktúru lýtkovej kosti, Presnú diagnózu by mali stanoviť v piatok po ďalších vyšetreniach. Informoval o tom španielsky denník Marca.