Lochteho vydarený návrat do súťažného diania: Je skvelé byť späť

Stanford 1. augusta (TASR) - Americký plavec Ryan Lochte sa impozantným spôsobom vrátil do súťažného diania po vypršaní štrnásťmesačného dištancu. Na národnom šampionáte na Stanfordovej univerzite zaplával na 200 m polohové preteky štvrtý najlepší čas v histórii USA.



"Som späť! Boli to náročné tri roky, no je skvelé byť znova v súťažnom kolotoči," citovala Lochteho agentúra AP. Časom 1:57,88 si zaistil štart v budúcoročnej národnej olympijskej kvalifikácii.



Lochtemu tento týždeň vypršal štrnásťmesačný dištanc od Antidopingovej agentúry USA (USADA) za zakázanú infúziu. Už predtým si odpykal desať mesiacov za vymyslený príbeh o okradnutí na OH 2016. Na americkom šampionáte sa okrem 200 m pol. preteky predstaví aj v ďalších piatich disciplínach, zatiaľ sa však nerozhodol, na ktoré sa bude sústrediť pred OH 2020 v Tokiu. "To som zatiaľ neriešil. Na prvom mieste je u mňa rodina. Plávanie je priorita číslo dva. Národný šampionát je pre mňa prvý krok, aby som zistil, kde sa nachádzam v plaveckom svete. Ešte ma čaká dlhá cesta," dodal.



Tridsaťštyriročný Lochte získal v Riu de Janeiro zlato v štafete na 4x200 m voľným spôsobom. Celkovo má pod piatimi kruhmi na konte šesť zlatých, tri strieborné a tri bronzové medaily. V uplynulom období podstúpil liečenie závislosti na alkohole.