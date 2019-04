VIDEO: TO MUSÍTE VIDIEŤ: Long dal najrýchlejší gól Premier League

Tridsaťdvaročný útočník sa dostal k lopte po chybe stopéra Craiga Cathcarta a samostatný únik zakončil elegantným lobom ponad domáceho brankára Bena Fostera.

Watford 24. apríla (TASR) - Shane Long z FC Southampton strelil v utorkovom zápase 31. kola anglickej futbalovej Premier League najrýchlejší gól v histórii súťaže. Na presný zásah do siete domáceho Watfordu mu stačilo sedem sekúnd.



Tridsaťdvaročný útočník sa dostal k lopte po chybe stopéra Craiga Cathcarta a samostatný únik zakončil elegantným lobom ponad domáceho brankára Bena Fostera. Doterajší rekord anglickej najvyššej súťaže držal obranca Tottenhamu Hotspur Ledley King, ktorý skóroval v roku 2000 proti Bradfordu za 9,9 sekundy.







"Bol to fantastický gól. Presne v takejto pozícii chceme Shanea vidieť. Ľudia mu často vyčítajú, že dáva málo gólov, no v uplynulých štyroch zápasoch sa mu podarilo skórovať. V tomto prípade prekvapil obrancu svojou rýchlosťou. Som s ním veľmi spokojný, je radosť sledovať ho na ihrisku. Má skúsenosti, je to skvelý človek a všetci ho majú radi," uviedol pre klubovú stránku tréner "The Saints" Ralph Hasenhüttl.



Southampton uhral na pôde Watfordu remízu 1:1 a tri kolá pred koncom je na 16. mieste ligovej tabuľky šesť bodov nad pásmom zostupu.