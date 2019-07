Lotyši uľahčia fanúšikom vízové povinnosti počas hokejových MS 2021

Konzulárne úrady v Bielorusku a Lotyšsku budú o tejto otázke diskutovať na pracovnej úrovni.

Riga 26. júla (TASR) - Lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkevičs uviedol, že jeho krajina nezruší víza pre Bielorusov počas MS v hokeji v roku 2021. Práve Lotyši a Bielorusi budú šampionát o dva roky organizovať. Minister však uviedol, že fanúšikom uľahčia vydávanie víz do krajiny.



"Do začiatku MS zostáva ešte rok a pol, ale pracujeme na zjednodušení vydávania víz pre fanúšikov. Víza však nemôžeme úplne odmietnuť, pretože nie sme členom schengenského priestoru. Pracujeme však na tom, aby ľudia mohli prísť na MS vo veľmi zjednodušenom režime. Ak budú mať lístky na zápas, letenky alebo lístky na vlak, ktoré potvrdzujú, že sa vrátia domov, nemal by to byť žiadny veľký problém," citoval Rinkevičsa portál championat.com.



Konzulárne úrady v Bielorusku a Lotyšsku budú o tejto otázke diskutovať na pracovnej úrovni. "My a naši bieloruskí partneri máme pozitívny postoj, aby sme tento šampionát udržali na vysokej úrovni a uľahčili vstup na MS aj bieloruským občanom," dodal Rinkevičs.