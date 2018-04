Lou Lamoriello končí na poste generálneho manažéra Toronta

Toronto v tejto sezóne získalo 105 bodov a 49 výhier v základnej časti, čím vytvorilo nový klubový rekord.

Toronto 30. apríla (TASR) - Lou Lamoriello už nebude v budúcej sezóne generálnym manažérom klubu zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs.



"Držíme sa plánu podľa ktorého mal tri roky pôsobiť ako generálny manažér a ďalšie štyri ako poradca. Dnes ráno som ho informoval, že zmluvu hodlám dodržať. Teraz sa zameriame na rozhodnutie o ďalšom generálnom manažérovi. Rád by som túto príležitosť využil na poďakovanie za jeho neúnavnú prácu," citoval portál ESPN slová prezidenta klubu Brendana Shanahana.



Sedemdesiatpäťročný Lamoriello zastával v rokoch 1987 až 2015 funkciu generálneho manažéra New Jersey Devils.



Toronto v tejto sezóne získalo 105 bodov a 49 výhier v základnej časti, čím vytvorilo nový klubový rekord. V 1. kole play off však po siedmich súbojoch vypadlo s Bostonom Bruins.