Löw už nepočíta so skúsenými Hummelsom, Müllerom a Boatengom

Berlín 5. marca (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw už nepočíta so službami majstrov sveta z roku 2014 Matsa Hummelsa, Thomasa Müllera a Jeromea Boatenga.



Löw sa spolu s manažérom národného výberu Oliverom Bierhoffom stretli s triom hráčov Bayernu Mníchov v metropole Bavorska a informovali ich o svojich plánoch. "Ďakujem Matsovi, Jeromeovi a Thomasovi za mnoho úspešných, jedinečných a neobyčajných rokov, ktoré sme strávili spolu," povedal Löw.



Nemecko najbližšie privíta 20. marca v prípravnom zápase vo Wolfsburg Srbsko, o štyri dni neskôr odohrá úvodný zápas kvalifikácie EURO 2020 v Holandsku.



Trojica hráčov patrila k jadru tímu, ktorý si v roku 2014 vybojoval titul v Brazílii, no figurovali aj v kádri národného tímu vlani v Rusku, keď Nemecko prekvapujúco nepostúpilo zo základnej skupiny.



Tridsaťročný obranca Boateng nefiguroval ani v zápasoch s Ruskom a Holandskom koncom uplynulého roka, keď ho vyradili slabšia forma a kondičné problémy. Löw však nepočíta už ani so službami rovnako starého stopéra Hummelsa a o rok mladšieho útočníka Bayernu Müllera.



Löw čelil po zbabraných MS 2018 ostrej kritike, že sa príliš spoliehal na starších hráčov. Odvtedy zapracoval do tímu viacero mladíkov, no Nemecko aj tak zostúpilo do nižšej divízie Ligy národov. Informovala agentúra dpa.