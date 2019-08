Lowry sa nezotavil, na basketbalových MS v Číne bude chýbať

Stredný rozohrávač úradujúceho šampióna NBA Toronta Raptors sa nezotavil zo zranenia palca.

Los Angeles 13. augusta (TASR) - Americký basketbalista Kyle Lowry nebude hrať na nadchádzajúcich MS v Číne (30. augusta - 15. septembra). Stredný rozohrávač úradujúceho šampióna NBA Toronta Raptors sa nezotavil zo zranenia palca.



Lowry laboroval so zranením od júla, na turnaji sa však plánoval zúčastniť a získať tretí titul majstra sveta v sérii. "Dúfal som, že sa zotavím a budem pripravený na turnaj. Milujem hrať za USA, no tentokrát musím sedieť doma a podporovať mužstvo iba na diaľku," zverejnil Lowry. Správu priniesla agentúra AFP.



Ani Talian Melli sa neuzdravil po operácii kolena

Basketbalista Nicolo Melli definitívne neposilní taliansku reprezentáciu na MS v Číne (31. augusta - 15. septembra). V lete podstúpil operáciu kolena a nestihol sa ešte zotaviť.



Dvadsaťosemročný pivot si v uplynulej sezóne svojimi výkonmi v euroligovom Fenerbahce Istanbul vybojoval zmluvu v NBA a budúci ročník bude nastupovať za New Orleans Pelicans. Talianom bude na MS chýbať aj ich najväčšia hviezda Danilo Gallinari z Oklahomy City. Lídrom mužstva bude veterán Marco Belinelli zo San Antonia. Správu priniesol portál eurohoops.net.