Luka Jovič mieri podľa španielskych médií z Frankfurtu do Realu Madrid

Účastník MS 2018 dosiaľ vo Frankfurte z Benficy hosťoval a iba pred dvomi týždňami si vedenie nemeckého klubu uplatnilo na Joviča opciu.

Madrid 4. mája (TASR) - Srbský futbalista Luka Jovič prestúpi podľa španielskych médií z Eintrachtu Frankfurt do Realu Madrid, kde má údajne pripravenú šesťročnú zmluvu. Ako uviedol denník As, španielsky klub zaplatí za 21-ročného útočníka 60 miliónov eur, pričom 12 miliónov z tejto čiastky dostane predchádzajúci hráčov zamestnávateľ Benfica Lisabon.



Aj bundesligista ale na predaji výrazne zarobí. Účastník MS 2018 dosiaľ vo Frankfurte z Benficy hosťoval a iba pred dvomi týždňami si vedenie nemeckého klubu uplatnilo na Joviča opciu. Na trvalý prestup ho údajne získalo za sedem miliónov eur a zaviazalo si ho kontraktom do roku 2023.



Srbský reprezentant prišiel do Frankfurtu na hosťovanie z Benficy v lete 2017. V minulej sezóne skóroval osemkrát v 22 bundesligových zápasoch. V tomto ročníku naplno zažiaril, v najvyššej nemeckej súťaži nastrieľal 17 gólov a ďalších deväť pridal v Európskej lige UEFA.