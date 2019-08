Lukaku prezradil, že kľúčovým pri prestupe do Interu bol tréner Conte

Dvadsaťšesťročný Lukaku priletel vo štvrtok do Talianska, aby absolvoval lekárske testy. Kluby sa údajne dohodli na odstupnom vo výške 65 miliónov eur plus bonusoch v sume 10-13 miliónov.

Miláno 9. júla (TASR) - Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku prezradil, že dôležitým pri jeho prestupe z Manchestru United do Interu Miláno bol tréner Antonio Conte.



"Kouč bol kľúčovým faktorom. Je to najlepší tréner na svete. Dokáže pracovať s hráčmi a jeho kariéra hovorí sama za seba," cituje slová hráča agentúra dpa. "Myslím, že Inter mieri správnym smerom a ja som potreboval novú výzvu," dodal.



Dvadsaťšesťročný Lukaku priletel vo štvrtok do Talianska, aby absolvoval lekárske testy. Kluby sa údajne dohodli na odstupnom vo výške 65 miliónov eur plus bonusoch v sume 10-13 miliónov. Belgičan sa tak stal spoluhráčom slovenského reprezentačného stopéra Milana Škriniara.



Conte priznal, že zakončovateľa sledoval aj počas svojho pôsobenia v londýnskej Chelsea. "Do Interu nemôže prestúpiť každý a preto som tu. Bol to jediný klub, do ktorého som chcel ísť," prezradil Lukaku.