Lukaku strelil stý gól v Premier League

Hoci má Lukaku len 24 rokov, stal sa v poradí 28. hráčom, ktorý prekročil stogólovú hranicu v PL.

Manchester 31. marca (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku zaznamenal v sobotu svoj jubilejný stý gól v najvyššej anglickej súťaži Premier League. Útočník Manchestru United dosiahol míľnik v 5. minúte súboja proti Swansea, jeho tím napokon triumfoval 2:0.



Lukaku sa stal v poradí 28. hráčom, ktorý prekročil stogólovú hranicu v PL. A to má iba 24 rokov a 322 dní. Rýchlejšie sa na túto métu dostali iba štyria futbalisti pred ním a to Michael Owen, Robbie Fowler, Wayne Rooney a Harry Kane. "Som naozaj rád, že som to dosiahol v lige, ktorú som chcel hrať od mojich šiestich rokov," povedal Lukaku. Informácie priniesla agentúra AP.