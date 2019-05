Lúpežné duo Robbery úradovalo v Mníchove naposledy

Ročník 2018/2019 priniesol napätie až do posledného kola, no Bayern si prvenstvo o dva body pred Borussiou Dortmund postrážil jednoznačným víťazstvom.

Mníchov 19. mája (TASR) - Dlhoroční krídelníci Bayernu Mníchov Arjen Robben a Franck Ribery sa v sobotňajšom 34. kole najvyššej nemeckej futbalovej súťaže rozlúčili s Allianz Arenou vo veľkom štýle. Obaja naskočili do zápasu proti Eintrachtu Frankfurt (5:1) v druhom dejstve, zapísali sa do listiny strelcov a naposledy pomohli bavorskému klubu k zisku bundesligového titulu.



Ročník 2018/2019 priniesol napätie až do posledného kola, no Bayern si prvenstvo o dva body pred Borussiou Dortmund postrážil jednoznačným víťazstvom. Predtým bol boj o titul takýto tesný pred desiatimi rokmi, keď sa oň s Bayernom úspešne preťahoval Wolfsburg. Zverenci Nika Kovača nenechali nič na náhodu a majstrovskú rozlúčku s domácim stánkom rekordného 29-násobného majstra Nemecka zažili Robben s Riberym. "Títo hráči formovali ligu a klub uplynulých desať rokov. Mám z nich radosť. Ich rozlúčka nemohla dopadnúť lepšie," povedal na adresu dua "Robbery" tréner Kovač. S klubom sa lúčil aj 33-ročný Brazílčan Rafinha.



"Je to čisté bláznovstvo. Musím priznať, že som mal párkrát slzy na krajíčku. Veľmi som chcel v tomto dueli nastúpiť. Bol som nesmierne nabudený. V chvíľach, ako je táto, necháte na ihrisku všetko a snažíte sa užiť si posledný zápas pred domácimi fanúšikmi na štadióne, ktorý dôverne poznáte. Vidina zisku titulu v záverečnom zápase bola veľmi lákavá a nakoniec všetko dobre dopadlo," povedal 35-ročný Robben, ktorý v sobotu vsietil svoj 99. bundesligový gól. Ribery prišiel v roku 2007, dva roky pred Holanďanom, a v sobotu si pripísal rekordný deviaty nemecký titul vo farbách Bayernu. "Nebolo to vôbec jednoduché. Najdôležitejšie však je, že sme majstri. Toto je môj posledný veľký moment v Allianz Arene. Za dlhých dvanásť rokov som s klubom zažil neuveriteľné chvíle, no najradšej spomínam na sezónu 2012/2013," povedal 36-ročný Francúz. V ročníku, ktorý spomenul, Bavori dosiahli historické treble za triumfy v najvyššej domácej súťaži, národnom pohári a Lige majstrov.



Poliak Robert Lewandovski si prebral štvrtú trofej pre najlepšieho strelca súťaže. Viackrát sa to podarilo už len Gerdovi Müllerovi, ktorý poradie strelcov vyhral sedemkrát. Ligový triumf pravdepodobne ukončil špekulácie o možnom predčasnom konci Kovača na lavičke. "Z rozhovoru s mojimi troma nadriadenými som vydedukoval, že pri tíme pokračujem. Verím, že som si náš rozhovor vyložil správne a dostanem možnosť naplniť zostávajúce dva roky môjho kontraktu," povedal 47-ročný Chorvát.



Bayern môže získať ešte jednu trofej, v sobotu 25. mája narazí na Olympijskom štadióne v Berlíne vo finále Nemeckého pohára na RB Lipsko.