Lyžiarka Vonnová ukončí kariéru po šampionáte v Aare

Najúspešnejšiu ženu v dejinách SP dlhodobo trápia kolená.

New York 30. januára (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová oznámila, že po februárových majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vo švédskom Aare ukončí svoju kariéru. "Moje telo mi hovorí, že sa mám zastaviť a je čas, aby som ho počúvala," napísala na Instagram.



Najúspešnejšiu ženu v dejinách SP dlhodobo trápia kolená. O konci kariéry začala otvorene hovoriť po super-G v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo, ktoré nedokončila. "Nechcela som skončiť, ale nedokážem jazdiť ďalej. Bolesti v mojom kolene sú priveľké a neviem, čo by som ešte proti tomu mohla urobiť," povedala vtedy pre agentúru DPA.



Pre problémy s ľavým kolenom vynechala celú minulú sezónu, počas kariéry ju však viackrát zradilo aj pravé. "Absolvovala som štyri operácie pravého kolena, v ľavom už nemám bočný kolaterálny väz, neviem ako dlho to ešte vydržím, obávam sa, že som dosiahla hranicu," dodala.



Tridsaťštyriročná Vonnová má na konte 82 víťazstiev vo Svetovom pohári. Napriek problémom a slovách o konci kariéry sa dostala do nominácie USA na šampionát, ktoré nakoniec budú jej rozlúčkové. Pre zdravotné problémy vynechala aj podujatia Svetového pohára v Nemecku.