Lyžiarske nádeje na Malinom Brde predviedli fantastické výkony

Z výsledkov:

mladší predžiaci (obrovský slalom): 1. Hlinka (Ski club Progress Stará Ľubovňa) 40,91, 2. Válek (ASC Bratislava) 41,01, 3. Jílek (LK Opalisko Závažná Poruba) 41,19, 14. Paul 44,12, 28. Kovačev 45,39 (obaja LK Ružomberok),

mladšie predžiačky (obrovský slalom): 1. Volková (Ski klub Kremnica) 39,82, 2. Lepejová (LK Valčianska Dolina) 40,56, 3. Chrenková (LK LOPE Partizánske) 40,97, 39. Jánošová (LK Ružomberok),

starší predžiaci (slalom): 1. Boško (LK LOPE) 36,40, 2. Matej (Ski klub Donovaly) 36,64, 3. Štrkolec (SK Uni Košice) 36,78, 13. Sorentíni (LK Ružomberok) 37,43,

staršie predžiačky (slalom): 1. Nováková (LK LOPE) 34,51, 2. Švidroňová (TJ Roháče Zuberec) 34,58, 3. Martonová (SK Junior Ski Poprad) 34,70, 32. Macková (LK Ružomberok) 38,46.

Ružomberok 11. marca (OTS) - Hoci do poslednej chvíle nad sobotňajším Ružomberským medvedíkom v zjazdovom lyžovaní visel kvôli počasiu existenčný otáznik, napokon sa preteky nielenže konali, ale skvele vydarili.“ rozprával, predseda organizačného výboru 24. ročník Ružomberského medvedíka, ktorý bol 7. kolom Slovenského pohára starších a mladších predžiakov.Po skončení slalomu mladších predžiakov a „obráku“ starších predžiakov len slová uznania zneli z úst technického delegáta Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA). „“ vyznal sa dlhoročný funkcionár SLA. Veru, „nebíčko“ sa na organizátorov v sobotu usmialo.Veľmi pekná bola tiež účasť. „,“ povedala sekretárka podujatia, ktorá sa v cieli tešila aj z jazdy svojho vnúčika Andreja Streita, ktorý pretekal vo farbách KAL Jasná Liptovský Mikuláš. „“ pýšila sa nosná členka organizátorského súkolia.Už tradičnými partnermi ružomberských lyžiarov boli Milan Fiľo a holding Eco – Investment a.s., Nadácia Supra a mesto Ružomberok. Významnú pomoc poskytli tiež Vodárenská spoločnosť Ružomberok a Mestské lesy. Opäť organizátorom maximálne v ústrety vyšlo stredisko Malinô Brdo Ski & Bike Park. „,“ povedalZ detí poriadajúceho Lyžiarskeho klubu Ružomberok boli najlepší Štefan Sorentíny, trinásty u starších chlapcov a Bruno Paul, štrnásty v mladšej kategórii. „“ stručne zhodnotil chalanov šéftréner LK RužomberokO rok by medvedík oslavovať jubileum. „,“ sľúbil riaditeľ pretekov a predseda hostiteľského klubu