Bežkyňa na lyžiach Fallová sa stala víťazkou šprintu SP v Drammene

Výsledky - šprinty 1,2 km:



ženy: 1. Maiken Caspersen Fallová 2:56,12 min, 2. Astrid Uhrenholdt Jacobsenová (obe Nór.) +0,80 s, 3. Natalia Neprjajevová (Rus.) +1,06, 4. Stina Nilssonová (Rus.) +1,28, 5. Jessica Digginsová (USA) +5,38, 6. Anna Svendsenová (Nór.) +7,59



muži: 1. Johannes Hösflot Kläbo 2:37,90 min, 2. Eirik Brandsdal (obe Nór.) +0,89 s, 3. Richard Jouve (Fr.) +2,17, 4. Sondre Turvoll Fossli (Nór.) +3,34, 5. Oskar Svensson (Švéd.) +3,63, 6. Paal Tröan Aune (Nór.) +4,01

Drammen 12. marca (TASR) - Utorkové šprinty Svetového pohára v behu na lyžiach v nórskom Drammene ovládli domáci pretekári. Medzi ženami zvíťazila Maiken Caspersen Fallová, v mužskej súťaži sa radoval Johannes Hösflot Kläbo. Druhé priečky patrili ich krajanom Astrid Uhrenholdt Jacobsenovej, respektíve Eirikovi Brandsdalovi.Fallová triumfovala s náskokom 0,80 sekundy. Na tretej priečke sa umiestnila Ruska Natalia Neprjajevová s mankom 1,06. s. Fallová sa do najlepšej šestky prebojovala bez ťažkostí z prvých miest v rozbehoch i semifinále. Jej kolegyne na stupňoch víťazov mali v semifinále aj dávku šťastia, keď postúpili vďaka najlepším časom.V mužskej časti pretekov Kläbo potvrdil svoje šprintérske kvality, keď už od úvodu dominoval a do cieľa dobehol 0,89 s pred Brandsdalom. V závere narušil suverenitu Nórov Francúz Richard Jouve, ktorý si so stratou 2,17 sekundy vybojoval tretie miesto.