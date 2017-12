Na čele poradia Svetového pohára zostáva Manificat

Výsledky:



muži - 15 km klasicky: 1. Dario Cologna (Švaj.) 35:29,5 min., 2. Alexej Poltoranin (Kaz.) +0,6 s., 3. Martin Johnsrud Sundby (Nór.) +13,1, 4. Alexander Bolšunov + 14,0, 5. Alexej Červotkin (obaja Rus.) +16,2, 6. Hans Christer Holund (Nór.) +21,2, 7. Ivo Niskanen (Fín.) +22,9, 8. Franceso De Fabiani (Tal.) +27,2, ..., 77. Peter MLYNÁR (SR) +3:56,0



poradie po 2. časti TdS: 1. Usťugov (Rus) 38:05,0, 2. Dario Cologna +1,6, 3. Bolšunov +12,7, 4. Polotranin +22,0 5. Hakola (Fín.) 27,7, 6. Sundby 39,1



poradie v SP (po 7 zo 17 pretekov): 1. Maurice Manificat (Fr.) 366 bodov, 2. Klaebö (Nór.) 302, 3. Holund 299, 4. Simen Hegstad Kruger (Nór.) 290, 5. Sergej Usťugov (Rus.) 286, 6. Martin Johnsrud Sundby 245



ženy - 10 km klasicky: 1. Ingvild Flugstadová Östbergová (Nór.) 26:59,4 min., 2. Heidi Wengová (obe Nór.) +25,7, 3. Sadje Bjornsenová +42,2, 4. Kerttu Niskanenová (Fín.) +48,9, 5. Anna Haagová (Švéd.) +52,6, 6. Nicole Fesselová (Nem.) +58,2, 7. Jessica Digginsová (USA) + 1:04,4, 8. Nathalie Von Siebenthalová (Švaj.) +1:08,3



poradie po 2. časti Tds: 1. Östbergová 29:45,5, 2. Wengová +32,8, 3. Digginsová +1:04,9, 4. Bjornsenová +1:15,4, 5. Natalia Nepriajevová (Rus.) +1:17,3, 6. Niskanenová +1:32,0



celkové poradie v SP (po 12 z 31 pretekov): 1. Kallová (Švéd.) 610 bodov, 2. Östbergová 590, 3. Wengová 584, 4. Björgenová 493, 5. Hagová (obe Nór.) 480, 6. Digginsová 403







Lenzerheide 31. decembra (TASR) - Víťazom nedeľňajších pretekov na 15 km klasicky v rámci Svetového pohára v behu na lyžiach vo švajčiarskom stredisku Lenzerheide sa stal domáci Dario Cologna. Druhý skončil so stratou 0,6 sekundy Kazach Alexej Poltoranin, tretie miesto obsadil Martin Johnsrud Sundby z Nórska (+13,1).Cologna dosiahol svoje 22. individuálne víťazstvo v pretekoch SP. Slováka Petra Mlynára klasifikovali v cieli na 77. pozícii so stratou 3:56,0 minúty na víťaza.V ženskej súťaži si na 10 km trati vybojovala prvenstvo Nórka Ingvild Flugstadová Östbergová, ktorá vystúpila deviatykrát v kariére na najvyšší stupienok v pretekoch SP. Na druhom mieste skončila jej krajanka Heidi Wengová so stratou 25,7 sekundy. Tretiu priečku obsadila Američanka Sadie Bjornsenová (+42,2).Popoludní mali ženy na programe preteky na 10 km klasicky.