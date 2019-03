Vlhová chcela doma ukázať, ako vyzerajú preteky

Dvadsaťtriročná slovenská reprezentantka sa na Liptov vrátila po týždni, 22. februára absolvovala slávnostné privítanie v rodnom Mikuláši.

Jasná 2. marca (TASR) - Petra Vlhová sa v Jasnej predstavila predovšetkým v rámci prípravy na budúcotýždňové podujatie Svetového pohára alpských lyžiarok v Špindlerovom Mlyne. Z Česka na Slovensko docestovala až v piatok večer, no na domácom kopci a pred domácimi divákmi túžila zvíťaziť aj v menej prestížnom seriáli Európskeho pohára.



V sobotu sa jej to podarilo v obrovskom slalome, na ktorý nastúpila v úlohe úradujúcej svetovej šampiónky a tretej ženy poradia disciplíny vo SP.



"Hovorila som si, že asi by som mala vyhrať. Každý to od vás očakáva, strašne veľa ľudí na vás kričí. Ešte som ani neodštartovala z búdky a už kričali, potom kričali ešte viac. Je to ťažšie na koncentráciu. Niekedy je ťažké súťažiť doma a niekedy je ľahšia trať náročnejšia ako ťažšia," povedala Vlhová v cieľových priestoroch.



V EP štartovala premiérovo od januára 2016, keď skončila šiesta takisto v "obráku" v rakúskom Hochkare. V Jasnej súťažila rovnako po troch rokoch, v marci 2016 obsadila na majstrovstvách Slovenska druhé miesto v slalome za Veronikou Velez-Zuzulovou. Národný šampionát sa konal vzápätí po historickom podujatí SP: "Veľmi sa teším, že som mohla súťažiť opäť doma. Jasná je moje stredisko, vyrastala som tu, takže je to skvelé."



Dvadsaťtriročná slovenská reprezentantka sa na Liptov vrátila po týždni, 22. februára absolvovala slávnostné privítanie v rodnom Mikuláši. Tentoraz ju mohli fanúšikovia vidieť v akcii a divácky zážitok spojiť s aktívnym lyžovaním v najväčšom slovenskom rezorte počas jarných prázdnin.



"Vnímala som, že veľa ľudí sa pýtalo, či budem štartovať. Predsa je víkend, ale nečakala som, že prídu v takomto množstve. Je neskutočné, že prišlo toľko ľudí a že som dokázala zvíťaziť, hoci jazdy neboli ideálne. Dala som do toho všetko, boli tam aj drobné chyby, ale vyhrala som a je to doma."



Nad účasťou Vlhovej pritom visel do poslednej chvíle otáznik: "Včera som musela ísť domov autom a rozmýšľali sme, či budem štartovať. Rozhodla som sa, že chcem súťažiť doma a najmä s mojimi fanúšikmi, troška im ukázať, ako vyzerajú preteky."



Slovenka je zo SP zvyknutá v technických disciplínach na elitné štartové čísla, v sobotu mala "až" 21-ku a netradičné číslo na ňu čaká aj v nedeľnom slalome: "Funguje to ako vo SP, dievčatá, ktoré jazdia EP, majú svoje body a radia sa od 1 do 7, od 8 do 15. Zajtra máme slalom, budem sa snažiť opäť podať dobrý výkon a samozrejme, budem sa snažiť vyhrať."