Títo lyžiari nás budú reprezentovať na MS v roku 2019

Svetové šampionáty sa uskutočnia postupne v priebehu februára a marca.

Bratislava 31. januára (TASR) - Po stredajšej nominácii na alpské MS potvrdila Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) vo štvrtok definitívne aj menoslovy na svetové šampionáty v ďalších disciplínach. Uskutočnia sa postupne v priebehu februára a marca.



Už v noci na piatok SEČ sa v americkom Park City začínajú majstrovstvá sveta v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní (do 10. februára), na ktorých Slovensko reprezentujú Klaudia Medlová (bigair, slopestyle), Matej Bačo (paralelný slalom, paralelný obrovský slalom), Tomáš Bartalský (skikros) a Peter Lengyel (freeski slopestyle, freeski bigair).



Na MS v severských disciplínach v rakúskom Seefelde (19. februára - 2. marca) bude slovenské bežecké lyžovanie vkladať nádeje najmä do skúsenej Aleny Procházkovej, ktorá sa predstaví v šprinte, tímovom šprinte, skiatlone a na 10 km klasicky. Spolu s ňou budú v Seefelde Slovensko zastupovať aj Barbora Klementová (šprint, tímový šprint, 10 km klasicky), Ján Koristek (skiatlon, tímový šprint, 15 km klasicky) a Andrej Segeč (šprint, tímový šprint, 15 km klasicky). Podľa informácií SLA sú posledným z tohtoročných vrcholov so slovenskou účasťou MS v rýchlostnom lyžovaní vo Vars vo Francúzsku (21.-24. marca), na ktorom bude mať Slovensko zastúpenie v osobe Michala Bekeša (S1 speed).



"Najväčšia pozornosť slovenskej verejnosti sa určite sústredí na svetový šampionát v alpských disciplínach vo švédskom Aare. Je to pochopiteľné, keďže naša Petra Vlhová bude patriť medzi horúce adeptky na medaily nielen v slalome a obrovskom slalome, ale aj v alpskej kombinácii. Verím, že prekvapiť dobrým umiestnením však môžu aj bratia Žampovci. Pokiaľ ide o ostatné šampionáty, v severských disciplínach sa spoliehame na skúsenú Alenu Procházkovú v šprinte a nádejného Jána Koristeka v 15 km trati klasickou technikou. Z moderných disciplín očakávame pekný výkon od Klaudie Medlovej v jej prioritnej disciplíne bigair. Nakoniec, v rýchlostnom lyžovaní sa Michal Bekeš určite pokúsi zaútočiť na pódiové umiestnenie," zdôraznil prezident Slovenskej lyžiarskej asociácie Ivan Ivanič.