Millerovi a Beckovej sa štyri mesiace po tragédii narodilo dieťa

New York 8. októbra (TASR) - Olympijskému víťazovi v lyžovaní Bodemu Millerovi a volejbalovej profesionálke Morgan Beckovej sa narodil syn. Je to ich tretie spoločné dieťa, Millerove piate.



Syn sa im narodil štyri mesiace po tom, ako im tragicky zahynula 19-mesačná dcéra Emeline. Tá sa utopila počas návštevy u susedov v južnej Kalifornii. Bode a jeho manželka Morgan sa zúčastnili na večierku a keď chvíľku nedali na dcérku pozor, spadla do bazéna. Záchranári ju oživovali, ale v nemocnici napokon zomrela. Emeline bola v tom čase štvrtým dieťaťom Millera a druhým s manželkou Morgan, ktorá mu v máji 2015 porodila syna Nasha Millera.



Meno svojmu ďalšiemu synovi ešte slávny pár nevybral, ale verejnosti ho už ukázal na fotografii.