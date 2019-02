Hirscher definitívne nastúpi na MS v obrovskom slalome

Hirscher má v zbierke deväť medailí zo svetových šampionátov, z toho sedem z individuálnych súťaží.

Are 15. februára (TASR) - Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher definitívne nastúpi v piatkovom obrovskom slalome mužov na majstrovstvách sveta v Are.



Úradujúceho šampióna v tejto disciplíne trápi už pár dní choroba. Dvadsaťdeväťročný zjazdár zrušil stredajšiu tlačovú konferenciu po prílete do dejiska šampionátu, jeho hovorca vtedy uviedol, že je nachladnutý a bolí ho hrdlo. Teraz sa však už cíti lepšie a tak sa rozhodol obhajovať svoj titul zo St. Moritzu 2017.



"Marcelovi je trocha lepšie. Sme opatrne optimistickí, no dnes určite nedisponuje svojím plným potenciálom," povedal hovorca Stefan Illek pre agentúru APA.



Hirscher má v zbierke deväť medailí z MS, z toho sedem z individuálnych súťaží. V Schladmingu 2013 vybojoval zlato v slalome a tímovej súťaži, vo Vaile 2015 pridal najcennejší kov v obrovskom slalome a takisto súťaži tímov a v St. Moritzi 2017 doplnil svoju zbierku o zlato v slalome a obráku. Ďalšie tri cenné kovy získal na ZOH (2-1-0), sedem rokov za sebou získal veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári a suverénne vedie aj tohtosezónne hodnotenie seriálu.