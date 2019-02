Lyžovanie-MS: Jury skrátila trať zjazdu mužov

Pre nočné sneženie, silný vietor a zhoršenú viditeľnosť sa štart posunul z 3122 na 2172 metrov nad morom, keďže pretekári nemohli absolvovať ani záverečný tréning vrchnej pasáže.

Are 9. februára (TASR) - Súťažná jury skrátila trať sobotného zjazdu mužov na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní. Pre nepriaznivé podmienky vo švédskom Are znížila štart na hranicu super-G. Hrozí však, že preteky sa v sobotu (12.30) neuskutočnia vôbec, rozhodne sa o 11.30 h.



Pre nočné sneženie, silný vietor a zhoršenú viditeľnosť sa štart posunul z 3122 na 2172 metrov nad morom, keďže pretekári nemohli absolvovať ani záverečný tréning vrchnej pasáže. Informovala o tom agentúra DPA.



Ak by súťaž museli odložiť, muži pôjdu zjazd v nedeľu o 12.30 a ženy v ten istý deň o dve hodiny skôr. V štartovej listine figurujú aj slovenskí reprezentanti Martin Bendik (č. 47) a Matej Prieložný (č. 52).