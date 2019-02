Pestrofarebná skladačka dozlata, I. Vlha: Asi sme ju poskladali

Dvadsaťtriročná Slovenka vyhrala tretí z uplynulých štyroch obrovských slalomov (SP, MS), druhýkrát pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou.

Are 15. februára (TASR) - Pri pohľade na priestor dojazdu štvrtkového obrovského slalomu alpských lyžiarok na majstrovstvách sveta v Are sa naskytol nezvyčajný pohľad, keď pre vietor chýbala červená cieľová brána. Pri pohľade na výsledkovú listinu už o čosi zvyčajnejší, na prvom mieste svietila vďaka Petre Vlhovej slovenská trikolóra.



Dvadsaťtriročná Slovenka vyhrala tretí z uplynulých štyroch obrovských slalomov (SP, MS), druhýkrát pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou. Tá bola v druhom kole pod umelým osvetlením na všetkých medzičasoch v zelených číslach, no do cieľa prišla v červených a zlatý dres pre majsterku sveta si obliekla Vlhová.



"Hovoril som, má štyri desatiny v zelených, sme druhí, ale tak dobre. Zaujímavé, že neriešite odstupy, ale farbu, zrazu pozerám červená, tak je to OK, sme prví. Druhé miesto by bolo dobré, tretie by bolo dobré, prvé je fantastické. Na MS sa nezískavajú body, keď ste na takejto úrovni, zaujímajú vás len prvé tri priečky, nič iné, piate, šieste miesto neprichádza do úvahy," povedal Igor Vlha, finančný manažér tímu a otec maximalistky Petry Vlhovej: "Na tréningu v Nórsku jazdila 'obrák' neskutočne. Napriek tomu urobila chyby, v prvom kole som sa už chytal za hlavu, ale je bojovníčka. Veľmi chcela, nezaujíma ju nič, iba prvé miesta. Po prvom kole bola druhá a hovorila, že je nespokojná."



Preniesť v obrovskom slalome výkony z tréningov do pretekov bola jedna z hlavných úloh pre túto sezónu, aj preto pribudol v lete do tímu ďalší taliansky člen, servisman Pierluigi Parraviccini: "Keď prišiel, priorita bola vytiahnuť ju do elitnej žrebovanej sedmičky. Brali sme talianskeho servismana, lebo niektoré slová si v taliančine vedia povedať lepšie ako v angličtine."



Taliansky tréner Livio Magoni v decembri povedal, že jeho zverenka potrebuje len jedno kolo, aby si začala veriť aj v obrovskom slalome: "Vídavam ju na tréningoch, jazdí neskutočne, ale pretaviť to do pretekov je krásne. V Semmeringu to bol zlom, tvrdá práca sa vyplatila. To, čo s ňou Livio vytvoril, ako tvrdo pracoval celý tím, je neuveriteľné. Ako sa Livio o všetko stará, ako jej Boris varí, Maťo (asistent trénera Matej Gemza), Gigi, ďalší ľudia. Livio rieši výborné veci, Petra ho počúva. Je to skladačka, ktorú keď poskladáte, ide to. A my sme ju asi poskladali. Vraví sa to jednoducho, no nie je to také ľahké."



