Shiffrinová získala na MS v super-G zlato

Are 4. februára (TASR) - Američanka Mikaela Shiffrinová získala na 45. majstrovstvá sveta v alpských lyžiarskych disciplínach prvú zlatú medailu. Dvadsaťtriročná pretekárka zvíťazila v utorok vo švédskom Are v superobrovskom slalome časom 1:04,89. Striebro vybojovala so stratou dvoch stotiniek Talianka Sofia Goggiová a bronz o ďalšie tri stotiny Švajčiarka Corinne Suterová. Slovensko zastúpenie nemalo.



Pre Shiffrinovú je to štvrtý titul majsterky sveta, ale prvý v kĺzavom programe šampionátov. Od roku 2013 zbierala kovy v slalome a k trom zlatým pridala aj striebro v "obráku". Celkovo na vrcholných podujatiach nahonobila do Are 5 zlatých a dve strieborné medaily v oboch točivých disciplínach i kombinácii a rozšírenie jej kolekcia do rýchlostnej sféry súvisí s jej hladkým a triumfálnym prechodom k zjazdárskej univerzálnosti. Američanka v tejto sezóne Svetového pohára premenila na víťazstvo všetky tri štarty v super-G.



"Vyhrala som o dve stotinky, to je bláznivé. Toto som fakt neočakávala. Ale v každom prípade sa veľmi teším zo zlatej medaily v novej disciplíne," povedala v cieli Shiffrinová.



Úvod súťaže bol v znamení jazdy Sofie Goggiovej s číslom 3, žoviálna Talianka išla bez zábran a tradične temperamentne, ale hoci neudržala takzvanú optimálnu líniu, mala veľmi rýchle presuny ťažísk lyží v oblúkoch, čím jej rýchlosť narastala. Naopak, obhajkyňa titulu Nicole Schmidhoferová začala "zhurta" už hore, zneistilo ju drobné zaváhanie na štarte a do bránok sa rútila príliš priamo. Po dvoch vyrovnávajúcich nájazdoch do bránok bolo ešte pred druhým medzičasom jasné, že tentoraz na vrcholnom podujatí v super-G neuspeje.



Štart pretekov posunuli pre vietor nižšie a trať sa tak trochu skrátila, ale na druhej strane sa pretekárky vyrútili z búdky priam strmhlav. V rýchlych prvých oblúkoch bolo aj v zatvorených úsekoch treba nabrať tempo a zároveň ale nestratiť kontakt s rytmom nasadzovania do čo najužšej stopy. Viacerým pretekárkam sa to viac-menej darilo, ale aerodynamiku jazdy neudržali až do cieľa a tak sa po lepších medzičasoch napokon v intervale troch desatín za Goggiovú zaradilo až päť súperiek. Potom sa na trať vydala Shiffrinová, hornú časť poňala technicky čisto sťa obrovský slalom a na medzičasoch bola takmer zarovno s vedúcou pretekárkou. V nájazde do esíčka záverečnej štvrtiny lyžami jemne podĺkzla, bleskovo chybu skorigovala a o "drobné" bola rýchlejšia, dve stotinky sa na snehu premietajú v niekoľkých decimetroch.



Po Shiffrinovej prišiel na rad posledný super-G veľkej kariéry jej o generáciu staršej krajanky. Lindsey Vonnová však išla len niekoľko sekúnd, vlny pri bránkach jej rozhadzovali lyže a v skoku zobrala so sebou aj bránku. Tvrdý pád jej napokon po krátkom prerušení nezabránil postaviť sa na vlastné nohy a v cieli ju privítal veľký aplauz. Preteky však pokračovali drámou stotiniek, nemecká rutinérka Viktoria Rebensburgová ako ďalšia atakovala zlato a zaradila sa o 7 stotín hneď za pódium. Češka Ester Ledecká, senzačná olympijská víťazka sa so svahom nestotožnila, už v úvodných bránkach ju to vyhadzovalo z oblúkov a do cieľa prišla s mankom 2,80 s na novú majsterku sveta.