Shiffrinová nebude na MS štartovať v piatkovej kombinácii

Are 6. februára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová vynechá na majstrovstvách sveta vo švédskom Are okrem zjazdu aj alpskú kombináciu. Oznámila to v utorok večer, niekoľko hodín po tom, ako na úvod šampionátu získala zlato v super-G.



Dvadsaťtriročná Shiffrinová sa sústredí na budúcotýždňové točivé disciplíny. V obrovskom slalome (14. februára) bude obhajovať striebro, v slalome (16. februára) najcennejšiu medailu.



"V hlave som mala pingpong, stále som sa vracala k tejto otázke. S tímom sme sa však napokon rozhodli, že súťažiť aj v alpskej kombinácii by na týchto MS bolo príliš veľa. Sezóna už teraz prekonala moje najbláznivejšie sny a stále sa neskončila. Najťažšie je nájsť rovnováhu medzi mojou túžbou lyžovať čo najviac a fyzickými aj psychickými silami. Moju energiu musím teraz koncentrovať na slalom a obrovský slalom," napísala Američanka na sociálnych sieťach.



V piatkovej kombinácii (11.00 zjazd, 16.15 slalom) ubudla jedna z najvážnejších adeptiek na pódium. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová bude štartovať.