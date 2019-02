Shiffrinová rozžiarila ďalšiu disciplínu, Vonnová verí v zázrak

M. Shiffrinová si ešte nestihla sadnúť do kresla vedúcej pretekárky, keď sa na trať vydala jej o generáciu staršia krajanka. Odvrátila zrak od tvrdého pádu, z ktorého Vonnová vyviazla s modrinami.

Are 5. februára (TASR) - Dve americké hviezdy zjazdového lyžovania sa na úvod majstrovstiev sveta vo švédskom Are ocitli na odlišných dráhach. Lúčiaca sa Lindsey Vonnová nedokončila svoj posledný superobrovský slalom v kariére, Mikaela Shiffrinová naplno zažiarila na vrcholnom podujatí už aj v tejto disciplíne.



"Vyzeralo to, že je kúsok od katastrofy. Všetkým nám odľahlo, že sa mohla postaviť a zlyžovať dolu. Povedala som je, že ma to mrzí, ale ťažko sa dá niečo dodať. Mala úžasnú a inšpiratívnu kariéru a prerazila cestu pre nasledujúcu generáciu amerického lyžovania. Vďačíme jej za veľa. Dúfam, že v zjazde nájde spôsob pre najlepšiu možnú rozlúčku," povedala Shiffrinová o Vonnovej, po ktorej už definitívne preberá úlohu inšpirovať nasledovníčky nielen v USA.



Obdivovať ju už môžu ako komplexnú lyžiarku, k trom zlatým medailám v slalome (2013, 2015, 2017) a striebru v obrovskom slalome (2017) pridala najcennejšiu medailu v super-G, kde premenila na víťazstvo aj všetky tri štarty v tejto sezóne Svetového pohára. Sama sa pritom musela vyhnúť pádu, keď sa v spodnej časti len tesne zmestila do jednej bránky. Napriek tomu sa presadila v nesmierne vyrovnanej súťaži. Sedem stotín sekundy, o ktoré zaostala Nemka Viktoria Rebensburgová na štvrtom mieste, je najmenší odstup na víťazku, čo v super-G na vrcholných podujatiach (MS, ZOH) nestačil na pódium V 40 zo 49 pretekov od roku 1987 by stačil na striebro. "Potrvá, kým to spracujem. Bolo to naozaj tesné, sedem stotín je nič. Musela som nájsť rovnováhu medzi rizikom a peknými oblúkmi, išla som agresívne, len na jednom mieste v závere som musela zabojovať, aby som nevypadla," povedala Shiffrinová pre agentúru AFP, no zatiaľ nevedela konkretizovať svoj ďalší program v Are: "Porozprávam sa s trénermi a uvidíme, čo ešte podnikneme na šampionáte."



Shiffrinová má pred technickými disciplínami možnosť štartovať v piatkovej kombinácii (zjazd+slalom) a nedeľnom zjazde. Do úvahy to stále prichádza aj pre 34-ročnú Vonnovú, od horších následkov utorňajšieho pádu ju ochránil špeciálny ochranný prvok pod kombinézou, princípom pripomínajúci airbag v autách: "Keď som skončila v ochrannej sieti, povedala som si, že som na to už príliš stará. Možno sa mi však podarí zázrak, len preto, že ste spadli, neznamená to, že nemôžete povstať. Ak je pravda, že neúspech posilňuje, teraz som silná ako Hulk."