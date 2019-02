Slovensko je vďaka Vlhovej zlatu na 4. mieste v medailovom poradí

Medailové zrkadlo po 8 z 11 súťažiach:



Zlato Striebro Bronz Spolu



1. Švajčiarsko 2 1 1 4



2. Nórsko 1 1 1 3



. Taliansko 1 1 1 3



4. Francúzsko 1 1 0 2



. Slovinsko 1 1 0 2



. SLOVENSKO 1 1 0 2



7. USA 1 0 2 3



8. Rakúsko 0 2 2 4



9. Nemecko 0 1 0 1



Are 14. februára (TASR) - Slovensko získalo zásluhou Petry Vlhovej historicky prvú zlatú medailu na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní v Are. Vybojovala ho vo štvrtkovom obrovskom slalome. Pre SR je to druhé pódiové umiestnenie na šampionáte po striebre z kombinácie, ktoré získala taktiež Vlhová. V medailovom poradí sa Slovensko posunulo na štvrté miesto spoločne s Francúzskom a Slovinskom. Na čele je Švajčiarsko s bilanciou 2 - 1 - 1.