Vlhová s kurzom na kov, do kombi-zjazdu s jedenástkou, prvá Vonnová

Are 7. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová potvrdila aj v treťom meranom tréningu na zjazd v dejisku MS svoje medailové ambície v alpskej kombinácii. Vo štvrtok vo švédskom Are zaostala vo svojej jazde za najrýchlejším časom rakúskej kĺzavej špecialistky Stephanie Venierovej len 1,11 s. Tá navyše prešla do cieľa nekorektne, takže orientačný čas mala Švajčiarka Wendy Holdenerová (1:02,75), za ňou Slovenka zaostala (20-tym časom) sekundu a dve stotiny. V piatok predpoludním sa Vlhová vydá na trať zjazdu s číslom 11, Holdenerová má 15-ku.



Tréningy nerozhodujú, ale naznačujú a v prípade Vlhovej demonštrujú pripravenosť na kvalitný výkon v zjazde. Keďže v piatkovej súťaži všestrannosti (11.00/16.15) neštartuje Američanka Mikaela Shiffrinová, 23-ročná slovenská reprezentantka je jasne najlepšia slalomárka z kombinačného poľa. Na druhej strane zostáva jasnou adeptkou na zlato jeho obhajkyňa Holdenerová, tretia slalomárka prebiehajúcej zimy. Podobný "papierový" štatút patrí však v súvislosti so strieborným stupienkom Vlhovej, ak by v piatok zašla zjazd na úrovni tréningovej výslednice a podala by štandardný výkon v slalome. Ten je nevyspytateľný a riskantné jazdy s medailovou vidinou vedia značne premiešať poradím.



Vlhová v kombinácii zo zjazdom skončila pred rokom na ZOH piata. Teraz pri neúčasti Shiffrinovej a vlaňajšej olympijskej víťazky Michelle Gisinovej zo Švajčiarska jej šance narástli, o to viac že Slovenka v druhých dvoch tréningoch ukázala svoj rozmach v rýchlej stope, zatiaľ badateľný v kombinačnej konkurencii a v okolnostiach skrátených tratí. Vo štvrtok posunuli štart nižšie pre zlú viditeľnosť a vietor.



Podľa zmeraných parametrov by sa mohol naozaj rysovať Vlhovej súboj s Holdenerovou, ďalšia univerzálka, Kanaďanka Marie-Michele Gagnonová sa v tréningoch zjazdu Vlhovej príliš nevzdialila (24 stotín s chybou v prejazde bránky) a v slalome je výkonnostne pomerne značne za ňou.



Zaujímavosťou štvrtkového tréningu bola jazda Češky Ester Ledeckej, stratila na Holdenerovú 11 stotín, ale slalomové zručnosti jej za štandardných okolností neposkytujú výhľad na kombinačné pódium. Opätovne absentovala Lindsey Vonnová, americká superstar plánuje ukončiť svoju slávnu kariéru v nedeľnom zjazde a v sobotu bude mať k dispozícii ešte jeden tréning. Napokon ale prekvapila rozhodnutím štartovať v kombinácii a o 11.00 ju aj otvorí s číslom 1 v zjazde. Súvisí to práve s možnosťou jazdy navyše pred jej súťažnou rozlúčkou, v samotnej kombinácii má len malé šance na medailu vzhľadom na už dávnejšiu stratu výkonnostnej konsolidácie v slalome. V tejto disciplíne naposledy pod krídlami FIS súťažila v roku 2013, jej predchádzajúci výraznejší výsledok (8. miesto v pretekoch SP) má dátum marec 2012.