Vlhová mení Are na svoj šampionát, ďalšiu medailu už nechá na osud

Are 14. februára (TASR) - Svetový šampionát Petra Vlhová, Slovensko. Hlásateľ na MS v alpskom lyžovaní sa trocha pomýlil, keď chcel v slovenčine oznámiť víťazku obrovského slalomu, no vo štvrtok večer jeho chybička vystihovala obrázky vo švédskom Are.Vlhová získala pre Slovensko historický prvý titul na MS a tento fakt rezonoval v dejisku, kde slávila svoj prvý triumf vo Svetovom pohári, aj medzi ľuďmi z iných krajín. Necelý týždeň po tom, ako pre Slovensko vybojovala premiérovú individuálnu medailu, dosiahla ešte väčší úspech: "Dvadsaťtriročná slovenská reprezentantka začala svoj potenciál v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne naplno ukazovať koncom vlaňajška, keď v nej triumfovala na podujatí SP v Semmeringu. Potom v Kronplatzi skončila štvrtá a v Maribore opäť vyhrala, aj na šampionáte preto právom patrila medzi najväčšie favoritky: "."O štrnásť stotín sekundy z toho bolo "" a z Vlhovej najväčšia postava súťaže, keď okrem druhej Viktorie Rebensburgovej zatienila tiež Mikaelu Shiffrinovú. Úradujúca olympijská víťazka v tejto disciplíne po bronzovej priečke na MS uviedla, že uplynulé výsledky Slovenky v obrovskom slalome ju neprekvapili: "."Slovenka premenila dva štarty na MS 2019 na dve medaily. A to na "" ešte čaká zavŕšenie v podobe sobotňajšieho slalomu: "."