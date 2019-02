Strieborná Vlhová: Mohla som ísť ešte lepšie

Jedna z najlepších slalomárok sveta priznala, že medailu jej zrejme zachránil najmä zjazd.

/div>Are 8. februára (TASR) - V prvom rade sa teší z individuálnej medaily a z toho, že zvládla náročný deň. Petra Vlhová, čerstvá vicemajsterka sveta v alpskej kombinácii však v telefonáte s TASR rozobrala strieborný deň slovenského zjazdového lyžovania vo švédskom Are aj hlbšie.



Pokračovalo sa v povznášajúcej rovine. Zjazd totiž vyšiel Petre nad očakávanie a "zotrela" v ňom nejednu vyznávačku kĺzavej stopy: "Nikto to nečakal. No nečakal... - teda vedeli sme, že môžem ísť rýchlejšie, ale v cieli som predsa bola prekvapená, že som mala malé odstupy od tých najlepších. Zjazd mi zrejme zachránil medailu. Asi to tak malo byť, mám medailu a to je fajn."



Obdiv k jazde 23-ročnej Slovenke vyjadrila ja spolukomentátorka ORF, bývalá zjazdárka a dvojnásobná majsterka sveta Alexandra Meissnitzerová. Vlhová sa nezľakla ani ťažších úsekov. "Chcela som ísť bez zábran, ale zhoršovalo to počasie, viditeľnosť nebola ideálna. Nebola som no to zvyknutá, veď sa tam rútime vo veľkej rýchlosti a nevidíme pod nohy, takže bolo to ťažké. Ale povedal som si, že sa nesmiem báť, musím riskovať a snažila som sa ísť v zjazdovom postoji všade, kde sa len dalo. Dala som si pozor na veci, na ktoré ma upozornil tréner a dal som skvelú jazdu," zdôraznila Vlhová.



To sa ale nedá povedať o slalome. Medzi husto naskladanými žŕdkami sa Petra vie zvŕtať aj presvedčivejšie, čo sama priznáva: "Určite som mohla ísť lepšie. Neviem teraz povedať presne kde, ale s trénerom to budem analyzovať, aby sme sa tomu vyhli v slalomovej súťaži."



Na štarte druhej časti kombinácie prebieha pretekárkam hlavou všeličo, aspoň ktorým ide o medaily. Slovenská lyžiarka tvrdí, že príliš nešpekulovala: "Vždy sa snažím ísť na víťazstvo. Išla som na riziko, boli tam ale nejaké chyby a určite som sa snažila ísť naplno a tak, aby som vyhrala."



Ešte bude mať dve možnosti. Cenný kov je v suchu, slovenská história dostala "napapať" a teraz nasledujú dve súťaže, pre ktoré primárne Vlhová na MS štartuje. Vo štvrtok "obrák", v sobotu slalom: "Ťažko vyjadrovať to, čo by som rada v Are ešte dosiahla. Určite chcem ísť tak, ako najlepšie môžem a najmä bez chýb. Aby som podala výkon, na aký mám."