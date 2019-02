Úspech Vlhovej vyvolal radosť naprieč celým lyžiarskym hnutím

Dvadsaťtriročnej Vlhovej chýbali len tri stotiny sekundy, aby sa od piatka mohla pýšiť oslovením majsterka sveta.

Bratislava 8. februára (TASR) - Slovensko sa dva roky po striebre v tímovej súťaži vo švajčiarskom St. Moritzi dočkalo premiérovej individuálnej medaily na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní. Strieborný úspech Petry Vlhovej v alpskej kombinácii vo švédskom Are vyvolal radosť naprieč celým lyžiarskym hnutím.



Dvadsaťtriročnej Vlhovej chýbali len tri stotiny sekundy, aby sa od piatka mohla pýšiť oslovením majsterka sveta. Aj striebrom však dosiahla výsledok, aký na Slovensku nemal obdobu, podobne ako keď v tejto sezóne Svetového pohára pridala víťazstvá v obrovskom i paralelnom slalome.



"Samostatné Slovensko má konečne individuálnu medailu. Veronika Velez-Zuzulová na ňu poľovala celú kariéru na MS aj ZOH. Petre sa to teraz podarilo, striebro je super. Viem, že tri stotinky sú veľmi málo a polovica národa bude hovoriť, že to je nešťastné, lebo mohla získať zlato. Verím, že Petra to rozbalí naplno v obrovskom slalome aj slalome. Medailu už má, splnila cieľ a spadne z nej ťarcha," uviedol predseda Úseku alpských disciplín Slovenskej lyžiarskej asociácie (ÚAD SLA) Ján Garaj.



Slovenská reprezentantka takmer stopercentne využila absencie Američanky Mikaely Shiffrinovej či úradujúcej olympijskej šampiónky v tejto disciplíne Michelle Gisinovej zo Švajčiarska. Prehrala jedine súboj s ďalšou Švajčiarkou a obhajkyňou zlata z MS 2017 Wendy Holdenerovou. Základ položila v zjazde, v ktorom zaostala za priebežnou líderkou Ramonou Siebenhoferovou iba 72 stotín a za - ako sa potvrdilo - jedinou konkurentkou v boji o zlato Holdenerovou tri desatiny.



"V dnešnej kombinácii bola veľká výhoda pre slalomárky, keďže bol znížený štart zjazdu. Je super, že sa Peťa rozhodla štartovať. Bolo úžasné, ako rozbehla zjazd, bola to predzvesť úspechu. Škoda troch stotín, ale na druhej strane je úplne úžasné, že získala túto striebornú medailu. Tri stotiny sa voľným okom nedajú postrehnúť, najlepšie to pocíti ona. V strednej časti, žiaľ, trošku zaváhala, ale aj tak je to úžasné. Určite je psychická úľava, že má niečo vo vrecku a neodíde s prázdnymi rukami. Uvidíme, do akej miery ju to stálo sily, náročná je aj zmena lyží z dlhých na krátke," povedala pre TASR technická delegátka Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Jana Gantnerová-Šoltýsová, ktorá sa v decembri 1980 stala vôbec prvou Slovenskou s víťazstvom vo SP, keď sa radovala v zjazde v rakúskom Altenmarkte.



Jej dcéra a bývalá slovenská reprezentantka Jana Gantnerová ml. nemala možnosť sledovať priamy televízny prenos, no svedkyňou kombinácie bola aspoň prostredníctvom live timingu: "Prežívala som to s veľkou radosťou, konečne máme individuálnu medailu. Určite rozhodol zjazd, kde bola Wendy rýchlejšia, má stúpajúcu formu. Vieme, akí sme my Slováci, budeme tlačiť na ďalšie medaily, keď už máme jednu. Petra však rozhodne môže ísť do ďalších súťaží s voľnejšou hlavou, dosiahla niečo, čo ešte nikto nemal. Môže si ísť to 'svoje', čo jej momentálne ide vynikajúco."



Podľa trénera Livia Magoniho prišla jeho zverenka o zlato práve v slalomovej časti kombinácie, ktorá mala byť jej tromfom: "Som šťastný z toho, čo Petra predviedla v zjazde, nebolo to pre mňa prekvapením. Mali sme pár dní na prípravu a tie sa prejavili. Petra išla hladko, tak ako sme si povedali pred pretekmi. So slalomom som nebol až taký spokojný. Musíme si ešte pozrieť chyby na videu. Bol to akýsi test pred špeciálnym slalomom, ale Petra ho nezvládla najlepšie, musíme to zlepšiť. Zakaždým chcem vyhrať, medaila je skvelá, ale tri stotiny na Holdenerovú sú minimum. Petra mala na víťazstvo, v slalome však nešla, ako ju poznám."



Vlhová sa teraz zameria na svoje parádne disciplíny, ktoré sú na šampionáte na programe na budúci týždeň. V obrovskom slalome (14. februára) a slalome (16. februára) bude patriť medzi najväčšie favoritky a Gantnerová ml. si myslí, že takúto úlohu môže mať v budúcnosti vo viacerých súťažiach: "Petra je vynikajúca slalomárka, ale ukázala, že jej nie sú cudzie ani rýchlostné disciplíny. Videli sme v zjazde, že dokáže držať krok aj s najlepšími. Stratila 72 stotín rovnako ako Lindsey Vonnová na špecialistku na zjazd a super-G Ramonu Siebenhoferovú. Medzi špecialistkami sa nestratila. To svedčí, že sa z Vlhovej časom môže stať ďalšia skvelá lyžiarska univerzálka."



Otázne je, či to ešte bude môcť ukazovať aj v disciplíne, ktorá je oslavou všestrannosti, keďže dni alpskej kombinácie sa zrejme chýlia ku koncu. V zjazdoch v Are však ukázala, že sa jej zániku nemusí obávať.