REAKCIE NA STRIEBRO VLHOVEJ: Radosť splnomocnenca a olympijských elít

Prečítajte si reakcie slovenských športových osobností na striebornú medailu slovenskej lyžiarky P. Vlhovej.

Bratislava 8. februára (TASR) - Reakcie slovenských športových osobností na striebornú medailu slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej v alpskej kombinácii na MS 2019 v Are:



Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru: "Pozeral som to a strašne sa teším, už som aj stihol zagratulovať tímu. Je to šport, v ktorom rozhodujú maličkosti, aké fanúšik ani nepostrehne. Nijako to neznižuje výkon, kedysi sme o striebre ani nesnívali."



Danka Barteková, bronzová medailistka z OH 2012 v Londýne, členka Medzinárodného olympijského výboru: "Pozerala som to a držala som veľmi palce. Myslím si, že nám všetkým urobila veľkú radosť."



Dušan Galis, bývalý slovenský futbalový reprezentant, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport: "Obrovská reklama pre slovenské lyžovanie a šport ako taký. Verím, že aj v ďalších disciplínach sa jej bude dariť tak, ako doteraz. Všetci ľudia, ktorí sledujú tento šport, jej držali palce."



Marián Hossa, slovenský hokejista, víťaz troch Stanleyho pohárov: "Priamy prenos zo slalomu do kombinácie som nevidel, lebo som šiel po dcérky na klavír, ale sledoval som online prenos na mobile. Škoda, že to nevyšlo o tri stotinky, ale aj strieborná medaila je super. Peťa skvele reprezentuje Slovensko. Keď budem môcť, určite si pozriem jej výkony v obrovskom slalome aj slalome na svetovom šampionáte. Poznám sa s ňou aj jej rodičmi. Držím im úprimne palce a gratulujem k výbornému vstupu do majstrovstiev sveta."



Matej Tóth, slovenský chodec, olympijský víťaz a majster sveta:



"Petrinu jazdu som pozorne sledoval, bol to adrenalín. Priznám sa, že ma tak trošku aj nahnevalo, keď som videl, že ju Wendy predbehla o tri stotiny. Ale taký je šport. Petru poznám a predpokladám, že ju to namitovuje do ďalších pretekov. Treba však uznať, že aj strieborná medaila je fantastická. Ako športovec dobre viem, aký je rozdiel v pocitoch, keď ste na prvom alebo druhom mieste. Stále však platí, že medaila je medaila. Petra išla už zjazd fantasticky, no pred slalomom bolo šance otvorené. Samozrejme, že sme všetci verili, že z toho bude zlato, ale treba uznať, že Wendy je skvelá. Napokon bol medzi nimi minimálny rozdiel. Ja som fanúšik športu, držím palce slovenským športovcom a mám radosť z takýchto výsledkov. V tomto prípade o to viac, že Petru osobne poznám a sledujem jej počínanie."



Ján Kováčik, prezident SFZ: "Je to úžasná správa. Na vlastné oči som to nesledoval, lebo sa práve vraciam z Kongresu UEFA v Ríme. Ale Petre veľmi gratulujem. Ja sa teším z každého úspechu slovenských športovcov, z Petrinho zvlášť, lebo som ju spoznal na jednom stretnutí a je veľmi sympatická. Prajem jej, aby sa stala svetovou jednotkou, má na to všetky predpoklady. Toto je tá najlepšia prezentácia našej malej krajiny v zahraničí. Podľa mňa, my ani nepotrebujeme všelijaké agentúry na podporu cestovného ruchu a nepotrebujeme vymýšľať, čo je už vymyslené. Potrebujeme podporovať práve takýchto športovcov ako je Petra, to je tá najlepšia reklama pre Slovensko."