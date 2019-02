Svetové médiá o Vlhovej: To bol finiš

Jej triumf je o to krajší, že táto mladá žena túto disciplínu pred prebiehajúcou sezónou ešte nikdy nevyhrala, hodnotí L'Equipe.

Bratislava 14. februára (TASR) - Ohlasy zahraničných médií na štvrtkový triumf slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej v obrovskom slalome na MS vo švédskom Are.



Eurosport: "To bol finiš! Vyzeralo to, že Viktoria Rebensburgová si prvú pozíciu udrží, no na konci ju stratila a zlato získala Petra Vlhová zo Slovenska."



AP: "Slovenka Petra Vlhová vyhrala obrovský slalom na MS, keď po druhom kole, pod svetlami a so silným vetrom, zdolala o 0,14 s Viktoriu Rebensburgovú."



AFP: "Olympijská šampiónka Mikaela Shiffrinová sa musela uspokojiť s bronzom v dramatickom obrovskom slalome na MS, ktorý vyhrala Petra Vlhová a získala historické zlato pre Slovensko."



APA: "Slovenka Petra Vlhová získala zlato v obrovskom slalome na MS v Are. Strieborná z kombinácie zdolala v súhrnnom čase Viktoriu Rebensburgovú o 0,14 s, pričom po 1. kole za ňou zaostávala."



DPA: "Ešte pár sekúnd pred cieľom to vyzeralo na víťazstvo, no nakoniec získala Viktoria Rebensburgová v obrovskom slalome na MS v Are striebro. Zdolala ju Petra Vlhová, ktorá získala historické zlato pre Slovensko."



iDnes.cz: "Prvá slovenská svetová šampiónka. Vlhová slávi triumf v obrovskom slalome. V Are získala už druhý cenný kov. V kombinácii jej zlatá medaila tesne unikla a obsadila striebornú pozíciu."



L'Equipe: "Prvýkrát v histórii získalo Slovensko zlato v zjazdovom lyžovaní. Vo štvrtok v Are vyhrala Petra Vlhová obrovský slalom. Jej triumf je o to krajší, že táto mladá žena túto disciplínu pred prebiehajúcou sezónou ešte nikdy nevyhrala. No triumfy v SP v Semmeringu a v Maribore ju zaradili medzi favoritky."



Tages Anzeiger: "Nemka Viktoria Rebensburgová, olympijská šampiónka z roku 2010, siahala po víťazstve. Na poslednom medzičase mala náskok, no nakoniec to nestačilo. Premiérové víťazstvo si zabezpečila Slovenka Petra Vlhová. Rebensburgová však získala prvý cenný kov pre Nemecko v Are."