Lyžovanie-MS: Jansrud má prvý titul, Svindal sa rozlúčil striebrom

Výsledky zjazdu na MS v Are:



1. Kjetil Jansrud 1:19,98 min,

2. Aksel Lund Svindal (obaja Nór.) +0,02 s,

3. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,33,

4. Beat Feuz (Švaj.) +0,44,

5. Matthias Mayer (Rak.) +0,65,

6. Dominik Paris (Tal.) +0,74,

7. Benjamin Thomsen (Kan.) +0,75,

8. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,82,

9. Mauro Caviezel (Švaj.), Bryce Bennett (USA) obaja +0,83,

51. Martin BENDIK +4,14, Matej PRIELOŽNÝ (obaja SR) nedokončil

Are 9. februára (TASR) - Nórsky lyžiar Kjetil Jansrud zvíťazil v sobotňajšom zjazde na majstrovstvách sveta vo švédskom Are. Len o dve stotiny sekundy zdolal krajana Aksela Lunda Svindala, ktorý sa rozlúčil so svojou pozoruhodnou kariérou ziskom striebra. Bronz vybojoval Rakúšan Vincent Kriechmayr (+0,33 s).Jansrud, olympijský šampión super-G zo Soči 2014, dobyl vo veku 33 rokov premiérový titul majstra sveta, ktorý pridal k dvom strieborným medailám z MS. Ešte o tri roky starší Svindal ohlásil pred šampionátom koniec aktívnej činnosti a rozlúčku si naplánoval v kráľovskej disciplíne. Tá stratila zo svojich kráľovských parametrov vinou nepriaznivého počasia, pre ktoré jury znížila štart na hranicu super-G a skrátila trať z 3122 na 2172 metrov, keďže pretekári nemohli absolvovať záverečný tréning vrchnej pasáže. Začiatok sa oneskoril o hodinu, ale ani tak nemali lyžiari ideálne podmienky, museli sa vyrovnať so snežením i hmlou. Jansruda nerozhodili ani terénne nerovnosti, držal si výhodnú stopu a zvíťazil, hoci koncom januára utrpel na tréningu zjazdu v rakúskom Kitzbüheli zlomeninu dvoch prstov na ruke:Jazda Svindala nebola najmä v kľúčovej pasáži s traverzom, kde stratil napríklad víťaz super-G Dominik Paris, až taká hladká v porovnaní s Jansrudom, no do záveru si priniesol vysokú rýchlosť a v cieli zaostal za krajanom iba o dve stotiny. Tie ho delili od šiesteho zlata na MS, tretieho v zjazde. Práve v Are sa pred dvanástimi rokmi radoval z premiérových titulov, keď triumfoval v zjazde i obrovskom slalome. Celkovo svoju medailovú bilanciu na MS zveľadil na 5-2-2, zo zimných olympijských hier má na konte dvakrát zlato, jedno striebro a jeden bronz. Dva razy sa stal celkovým víťazom Svetového pohára (2007, 2009), nazbieral deväť malých glóbusov. V pretekoch SP si pripísal 36 víťazstiev a 80 pódiových umiestnení.vyznal sa Svindal v prvej televíznej reakcii.Na prvenstvo na úvodných medzičasoch reálne útočil Kriechmayr s číslom 17, ale v závere sa prejavila rýchlosť nórskych lyží a Rakúšan sa zaradil na tretiu pozíciu. Slovenský reprezentant Martin Bendik (č. 47) obsadil 51. priečku, Matej Prieložný s 52-kou nedokončil preteky.