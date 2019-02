Nór Riiber získal na MS premiérové zlato v severskej kombinácii

Výsledky: 1. Jarl Magnus Riiber (Nór.) 25:01,3 min., 2. Bernhard Gruber (Rak.) +1,4 s, 3. Akito Watabe (Jap.) +4,6, 4. Franz-Josef Rehrl (Rak.) +29,8, 5. Ilkka Herola (Fín.) +36,4, 6. Espen Björnstad (Nór.) +41,4, 7. Mario Seidl (Rak.) +44,3, 8. Johannes Rydzek (Nem.) +53,8, 9. Jörgen Graabak (Nór.) +1:10,5, 10. Leevi Mutru (Fín.) +1:12,6

Seefeld 28. februára (TASR) - Nórsky reprezentant v severskej kombinácii Jarl Magnus Riiber zvíťazil vo štvrtkových pretekoch na majstrovstvách sveta v severských lyžiarskych disciplínach v rakúskom Seefelde. Striebro získal domáci Bernhard Gruber, ktorý v behu na 10 km zaostal o 1,4 sekundy. Tretiu priečku obsadil Japonec Akito Watabe.Dvadsaťjedenročný Riiber si vybojoval premiérové zlato na seniorských MS, v Seefelde má na konte aj striebro z tímového šprintu. Vo štvrtok dokázal ovládnuť obe časti kombinácie, na strednom mostíku uspel so 135,6 bodmi. V behu už istý víťaz tohtosezónneho Svetového pohára kontroloval priebeh pretekov, iba v závere nakrátko prepustil líderskú pozíciu Watabemu, no zlato si napokon nenechal vziať.Pre Nórsko to bola už deviata zlatá a celkovo osemnásta medaila na tomto šampionáte.