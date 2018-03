Glóbus za super-G patrí Weiratherovej, Goggiovej piaty triumf

Výsledky finálového super-G SP v Aare:



1. Sofia Goggiová (Tal.) 1:07,92 min., 2. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,32 s, 3. Lindsey Vonnová (USA) +0,53, 4. Michelle Gisinová +0,75, 5. Federica Brignoneová (Tal.) +0,93, 6. Tina Weiratherová (Licht.) +1,08, 7. Nadia Fanchiniová (Tal.) +1,15, 8. Anna Veithová (Rak.) +1,20, 9. Nicole Schmidhoferová (Rak.) +1,24, 10. Stephanie Venierová (Rak.) +1,44.



Celkové poradie SP (po 37 z 39 súťaží):



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1673 b., 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) 1088, 3. Rebensburgová 977, 4. Goggiová 958, 5. Weiratherová 887, 6. VLHOVÁ 864, ,... 102. Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ (SR) 22, ... 128. Barbara Kantorová (SR) 3



Konečné poradie v super-G (8):



1. Weiratherová 461 b., 2. Lara Gutová (Švaj.) 375, 3. Veithová 339, 4. Gisinová 313, 5. Goggiová 311, 6. Brignoneová 296.

Aare 15. marca (TASR) - Lichtenštajnská lyžiarka Tina Weiratherová získala malý glóbus za super-G Svetového pohára a obhájila pozíciu z vlaňajška. Stačilo jej k tomu šieste miesto vo štvrtkových finálových pretekoch vo švédskom Aare.vyznala sa do prenosových kamier Weiratherová.Súťaž vyhrala Talianka Sofia Goggiová a slávila svoj piaty triumf kariéry na podujatí SP. Nemka Viktoria Rebensburgová na druhej priečke zaostala 32 stotín, tretia bola Američanka Lindsey Vonnová (+0,53 s). Slovenka Petra Vlhová neštartovala a v celkovom poradí SP klesla zo štvrtej na šiestu priečku. Vzdialila sa jej tak vidina celkového tretieho miesta v prestížnom seriáli, cez víkend bude mať síce výhodu technických súťaží oproti dvom pretekárkam pred ňou, ale na štvrtú Goggiovú stráca už 96 bodov. Navyše ani dva špičkové výsledky jej nemusia stačiť na Rebensburgovú, ktorá má pred Slovenkou náskok 113 bodov a v nedeľu na úplný záver SP štartuje ako jedna z top-favoritiek v obrovskom slalome.Weiratherová šla do finále so sľubným náskokom 46 bodov na Laru Gutovú a v prípade víťazstva svojej rivalky potrebovala skončiť aspoň tretia. Švajčiarka sa postavila na štart v situácii, keď mala všetko vo vlastných "nohách", lebo vydarenou jazdou by Weiratherovú posunula za pódium. Lenže Gutová krátko po štarte nezvládla zatvorenú kombináciu bránok a spadla, takže o malej guli sa rozhodlo ani nie v polovici súťaže. Veľmi skoro sa súťaž skončila tiež pre olympijskú víťazku Ester Ledeckú, Češka mala veľmi nádejný prvý medzičas, ale hneď po ňom príliš priamo vošla do prelomovej bránky a súťaž nedokončila.