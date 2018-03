Goggiová uchmatla Vonnovej zjazdovú guľu, Vlhová bez bodu

Výsledky finálového zjazdu SP žien:



1. Lindsey Vonnová (USA) 55,65 sek., 2. Sofia Goggiová (Tal.) +0,06 s, 3. Alice McKennisová (USA) +0,28, 4. Viktoria Rebensburgová +0,33, 5. Jasmine Fluryová (Švaj.) +0,37, 6. Johanna Schnarfová (Tal.) +0,43, 7. Tina Weiratherová (Licht.) +0,49, 8. Breezy Johnsonová (USA) +0,56, 9. Nicole Schmidhoferová (Rak.) +0,69, 10. Nadia Fanchiniová (Tal.) +0,71, ... 17. Petra VLHOVÁ (SR) +1,17



Celkové poradie SP (po 36 z 39 súťaží):



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1673 b., 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) 1068, 3. Rebensburgová 897, 4. VLHOVÁ 864, 5. Goggiová 858, 6. Weiratherová 847, ... 102. Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ (SR) 22, ... 128. Barbara Kantorová (SR) 3



Konečné poradie v zjazde (8):



1. Goggiová (Tal.) 509, 2. Vonnová 506, 3. Weiratherová 394, 4. Cornelia Hütterová (Rak.) 272, 5. Shiffrinová 256, 6. Michelle Gisinová (Švaj.) 240.

Aare 14. marca (TASR) - Talianska lyžiarka Sofia Goggiová získala malý glóbus za zjazd Svetového pohára. Stačilo jej k tomu 2. miesto v stredajších finálových pretekoch vo švédskom Aare, 6 stotín za víťaznou Američankou Lindsey Vonnovou, ktorej sezónny titul ušiel o 3 bodíky. Tretia skončila Vonnovej krajanka Alice McKennisová (+0,28 s), Slovenka Petra Vlhová obsadila 17. miesto (+1,17) a v redukovanom štartovom poli nebodovala.Goggiová, nedávna olympijská víťazka v kráľovskej alpskej disciplíne potrebovala ustrážiť 23-bodový náskok. Keď urobila najlepší čas a potom ju na skrátenej trati jej rivalka predstihla len o 6 stotín, bolo jasné, že Talianku od ďalšej významnej trofeje môže odstaviť len pretekárka, ktorá by sa dostal medzi ne. To sa nestalo a 25-ročná Goggiová získala svoj prvý glóbus v prestížnom seriáli.vyznala sa do cieľovej kamery ORF Goggiová.Vonnová má vo svojej bohatej zbierke na konte celkovo 13 malých gulí za obe kĺzavé disciplíny. Prestížny zjazd z pohľadu celej sezóny ovládla osemkrát, deviaty jej ušiel ozaj tesne:V stredu však Američanka mala ďalší dôvod na radosť, slávila svoje 82. víťazstvo v pretekoch SP a len štyri triumfy 33-ročnú zjazdárku delia od legendárneho rekordu švédskej slalomárskej ikony Ingemara Stenmarka.Pre nepriaznivé poveternostné podmienky trať skrátili takmer o polovicu. Ako posledná sa na ňu s číslom 26 pustila Petra Vlhová a bol to jej len druhý elitný zjazd, prvý absolvovala na zimnej olympiáde, kde išla aj zjazd do kombinácie. Predtým šla ešte dva zjazdy nižšej kategórie v Slovinsku a to boli jediné súťažné skúsenosti 22-ročnej Slovenky v najrýchlejšej disciplíne bielych svahov. Počínala si statočne, po prvých dvoch medzičasoch to vyzeralo na body, ale napokon zaostala dve priečky za 15-kou, teda hranicou finálových bodov.V celkovom poradí SP Vlhová klesla na 4. priečku, tretia Nemka Viktoria Rebensburgová má náskok 33 bodov. Obe pretekárky môžu ísť a zrejme aj pôjdu vo všetkých finálových súťažiach a je možné, že rozhodne až nedeľňajší obrovský slalom, pričom sa ale súboj o pódium môže rozšíriť o ďalšie tri-štyri pretekárky za nimi. Istou víťazkou SP je už v predstihu úspešná obhajkyňa Mikaela Shiffrinová z USA, druhé miesto už ťažko vziať Švajčiarke Wendy Holdenerovej.