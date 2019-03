Od stredy v hre ešte 5 glóbusov, Vlhová sa sústredí na nedeľu

Pred finále v Soldeu je oficiálne rozhodnuté o 7 z 12 glóbusov.

Soldeu 12. marca (TASR) - Pred dvoma rokmi vstupovalo slovenské alpské lyžovanie do historického finálového týždňa a teraz opäť. V americkom Aspene sa vtedy dve Slovenky kvalifikovali do troch súťaží, pričom slalomová účasť Veroniky Velez-Zuzulovej vo vrcholnej fáze prestížneho seriálu bola už dlhoročná tradícia. Neskôr sa k nej pridávala Petra Vlhová a pred dvoma rokmi pripojila obrovský slalom. Teraz v nedeľu v ňom, aj keď to nemá "vo vlastných nohách", ide v andorrskom Soldeu bojovať o malú "guľu", čo bola v slovenskom ponímaní doteraz pomerne vzdialená trofej.



Štart vo finálovom týždni nie je žiadna samozrejmosť, z pelotónu SP majú nárok len juniorskí šampióni a 25 najlepších v danej disciplíne SP, v prípade záujmu aj univerzáli či univerzálky, ktoré majú dostatočný počet všeobecných bodov v renkingu (štartová listina SP). Vlhová sa v technicky najvýraznejšej disciplíne predstaví finálovo tretíkrát, v roku 2017 si v Aspene vytvorila 7. miestom "osobák" a vlani v Are obrák na úplný záver sezóny zrušili.



Do andorrských Pyrenejí sa Vlhovej tím presunul v pondelok. Slovenská lyžiarska hviezda si neuplatní nárok štartovať v stredu v zjazde a vo štvrtok v super-G, sústredí sa na víkendové točivé súťaže a cíti dostatok síl: "Trošku potrénujeme a v posledných dvoch pretekoch sa budem chcieť koncentrovať najmä v obrovskom slalome. Tam je to ešte stále otvorené, takže ešte toto a potom už bude koniec sezóny. Momentálne som nastavená, ako keby som mala pred sebou ešte veľa súťaží. Možno to na mňa príde, keď pôjdem posledné preteky."



Pre Vlhovú hlavné menu predstavovala doteraz sobotňajšia súťaž v najhustejšie postavených bránkach. Tretia žena slalomu MS má však už isté 2. miesto za opätovnou šampiónkou a jej hlavnou rivalkou Mikaelou Shiffrinovou. Už to je vyrovnanie slovenského maxima Velez-Zuzulovej a obrovský slalom je bonus. Ale aký! Pre svoju vlasť v ňom vybojovala historické zlato na MS a o mesiac neskôr má ešte akú-takú šancu aj na sezónnu trofej v SP.



Najreálnejší variant znie, že v konečnom účtovaní skončí v oboch disciplínach i v celkovom hodnotení so silným slovenským historikom druhá. Vo všeobecnej klasifikácii na to treba už len administratívne potvrdenie, naopak v obráku jej pretekový výkon s potrebnou výslednicou. Môže totiž reálne skončiť tretia, či štvrtá, za istých okolností aj piata v nabitej konkurencii popredných techničiek. Ale aj získať glóbus, ak finálové preteky (reálne) vyhrá a Shiffrinová (menej reálne) nezaboduje. To by však americká suverénka musela vypadnúť alebo urobiť ohromnú chybu, ktorá by ju vo výsledkovej listine odsunula za čiaru bodovania v redukovanej pätnástke.



Pred finále v Soldeu je oficiálne rozhodnuté o 7 z 12 glóbusov. Okrem Shiffrinovej slalomového (šiesteho) a veľkého titulu (tretieho) majú svoje malé aj najlepší kombinátori, Francúz Alexis Pinturault a Talianka Federica Brignoneová, tá za jedinú uskutočnenú súťaž. Top velikán zimy je opäť Marcel Hirscher, fenomenálny Rakúšan získal svoj ôsmy veľký glóbus v sérii a k tomu pridal malé za obrovský slalom i slalom. Tento husársky kúsok sa mu podaril už štvrtýkrát v kariére a tretíkrát za sebou, celkovo vlastní 20 sezónnych trofejí.



Okrem ženského obrovského slalomu sa tak rozhoduje iba v štyroch kĺzavých súťažiach. V zjazde má Švajčiar Beat Feuz ako vlaňajší víťaz náskok komfortných 80 bodov pred Talianom Dominikom Parisom, u žien je istý rakúsky triumf po tucte rokov a pravdepodobne sa oň postará Nicole Schmidhoferová s 90-bodovým náskokom na Ramonu Siebenhoferovú. Dramatickejšie to bude v super-G, Shiffrinová vedie so ziskom 300 bodov pred 268-bodovou Lichtenštajnkou Tinou Weiratherovou. Tá musí ísť na víťazstvo a dúfať, že líderka neskončí hneď za ňou. Bez šancí na trofej nie sú ani Schmidhoferová (253) a Nórka Ragnhild Mowinckelová (247), ktorá však nepríjemne spadla v utorňajšom tréningu zjazdu. V mužskom superobrovskom slalome tróni pred finále na čele majster sveta Paris (330) pred Rakúšanom Vincentom Kriechmeyrom (286). Tento malý glóbus by radi dali do vitríny aj Aleksander Aamodt Kilde a Kjetil Jansrud, zaostávajú 63, resp. 64 bodov. Ak by sa to ale jednému z nich podarilo, Nóri by v najmladšej alpskej vetve dominovali v SP ôsmy rok za sebou.