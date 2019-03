Finálový zjazd korisťou Parisa, glóbus za kráľovský zjazd opäť Feuzovi

Výsledky finálového zjazdu v Soldeu:



1. Dominik Paris (Tal.) 1:26,80 min., 2. Kjetil Jansrud (Nór.) +0,34 s, 3. Otmar Striedinger (Rak.) +0,41, 4. Mauro Caviezel (Švaj.) +0,47, 5. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,48, 6. Beat Feuz (Švaj.) +0,64, 7. Josef Ferstl (Nem.) +0,69, 8. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,71, 9. Carlo Janka (Švaj.) +0,75, 10. Travis Ganong (USA) +0,77



Konečné poradie v zjazde SP (8 súťaží):



1. Feuz 540 bodov, 2. Paris 520, 3. Kriechmayr 339, 4. Kilde 284, 5. Caviezel 282, 6. Christof Innerhofer (Tal.) 276



Priebežné celkové poradie SP (35 z 38):



1. Marcel Hirscher (Rak.) 1508 bodov - istý veľký glóbus, 2. Alexis Pinturault (Fr.) 999, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) 988, 4. Paris 850, 5. Feuz 693, 6. Kriechmayr 679, ... 116. Adam ŽAMPA 24, ... 120. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 20

Soldeu 13. marca (TASR) - Taliansky lyžiar Dominik Paris vyhral v stredu finálový zjazd Svetového pohára v andorrskom Soldeu. Celosezónny primát potvrdil Švajčiar Beat Feuz a podobne ako vlani získal za kráľovskú alpskú disciplínu malý glóbus.Víťaz celkovo 11 pretekov prestížneho seriálu dosiahol svoju druhú výraznú trofej, v roku 2017 sa stal v zjazde majstrom sveta. Súťaž vyhral Talian Dominik Paris (1:26,80 min.), svoju šiestu v zime a pätnástu v kariére. O 34 stotín zdolal nedávneho zlatého medailistu z MS, Nóra Kjetila Jansruda, tretí skončil Rakúšan Otmar Striedinger (+0,41 s).Záverečné preteky priniesli menej športovej drámy nielen pre Feuzov komfortný 80-bodový náskok na Parisa, ale tiež z hľadiska profilu kopca. Nízka selektívnosť a kratší kurz vyžadovali za optimálneho slnečného počasia najmä pevný sklz na platforme vycvičenej zjazdárskej techniky, chýbali atraktívnejšie úseky. Feuz išiel od začiatku na istotu vedomý si situácie. Potreboval sa vyhnúť hrubej chybe, ktorá by ho v 22-člennej štartovej listine vyradila z redukovaného bodovania prvej pätnástky. Po tom, čo sa Paris dostal presvedčivo do vedenia, nabrala Švajčiarova jazda síce kritériovejší rozmer, ale stačilo mu 13. miesto. Po odjazdení prvej desiatky klesol so stratou 64 stotín na piatu pozíciu, ale onedlho bolo rozhodnuté, keďže väčšina pretekárov nemala výkonnostne na to, aby sa "vmiesila" medzi Parisa a Feuza.