Shiffrinová má ďalší glóbus, dala si darček k narodeninám

Výsledky finálového super-G v Soldeu:



1. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 1:23,91, 2. Tamara Tipplerová (Rak.) +0,15, 3. Federica Brignoneová (Tal.) +0,34, 4. Nicole Schmidhoferová (Rak.) a Mikaela Shiffrinová (USA) obe +0,44, 6. Jasmine Flury (Švajč.) +0,52, 7. Sofia Goggiová (Tal.) +0,56, 8. Kajsa Vickhoffová Lieový (Nór.) +0,68, 9. Nadia Fanchiniová (Tal.) +0,82, 10. Corinne Suterová (Švajč.) +0,85



Konečné poradie v super-G SP (po 6 súťažiach):



1. Shiffrinová 350, 2. Schmidhoferová 303, 3. Tina Weiratherová (Licht.) 268, 4. Rebensburgová 257, 5. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 247, 6. Tipplerová 183



Priebežné celkové poradie SP (po 33 z 35 súťaží):



1. Shiffrinová 2004, 2. Petra VLHOVÁ (SR) 1235, 3. Wendy Holdenerová (Švajč.) 959, 4. Schmidhoferová 771, 5. Rebensburgová 769, 6. Brignoneóvá 764

Soldeu 14. marca (TASR) - Nemecká lyžiarka Viktoria Rebensburgová vyhrala vo štvrtok finálový super-G Svetového pohára v andorrskom Soldeu. Malý glóbus v tejto disciplíne získala prvýkrát v kariére Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorej na potvrdenie celosezónneho primátu stačilo aj štvrté miesto.Rebensburgová triumfovala vďaka skvelému finišu s náskokom 15 stotín pred Rakúšankou Tamarou Tipplerovou, ktorú pripravila o prvé víťazstvo v prestížnom seriáli. Tretia skončila so stratou 34 stotín Talianka Federica Brignoneová. Pre Rebensburgovú je to celkovo 17. triumf v SP, v superobrovskom slalome stála naposledy na najvyššom stupienku v roku 2013 v Cortine d' Ampezzo.uviedla Nemka.Shiffrinová zaostala za víťazkou o 54 stotín rovnako ako jej konkurentka v boji o malý glóbus Rakúšanka Nicole Schmidhoferová. K veľkému glóbusu a malej guli za slalom tak pridala ďalšiu cennú trofej, v obrovskom slalome jej k tomu chýba krôčik. Vo finálovom super-G potrebovala skončiť do ôsmeho miesta a nešla s maximálnym rizikom, Na úvodnom medzičase bola najrýchlejšia, no v technickej strednej pasáži stratila a napokon si neudržala pódiovú priečku.V cieli však mala veľkú radosť.povedala Shiffrinová do kamier rakúskej televízie ORF.