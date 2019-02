Goggiová víťazkou zjazdu, problémy s časomerom zamiešali poradím

Výsledky:

1. Sofia Goggiová (Tal.) 1:29,77 min

2. Joana Hählenová (Švaj.) +0,36 s

3. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,45

4. Nicole Schmidhoferová (Rak.) +0,52

5. Corinne Suterová (Švaj.) +0,59

6. Stephanie Venierová (Rak.) +0,68

7. Jasmine Fluryová (Švaj.) +0,71

8. Federica Brignoneová +0,78

9. Nadia Fanchiniová (Tal.) +0,83

10. Romane Miradoliová (Fr.) +1,04



Poradie SP (po 28 z 37 súťaží):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1794 b

2. Petra VLHOVÁ (SR) 1075

3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 783

4. Schmidhoferová 667

5. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 631

6. Frida Hansdotterová (SWE) 547



Poradie zjazdu (7 z 9):

1. Schmidhoferová 414 b

2. Ramona Siebenhoferová (Rak.) 354

3. Ilka Štuhecová (Slovin.) 343

4. Venierová 335

5. Kira Weidleová (Nem.) 276

6. Suterová 213

Crans Montana 23. februára (TASR) - Talianska lyžiarka Sofia Goggiová zvíťazila v sobotňajšom zjazde Svetového pohára v švajčiarskom rezorte Crans Montana. Na druhom mieste skončila domáca Joana Hählenová s mankom 0,36 sekundy. Tretiu priečku obsadila ďalšia Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová (+0,46).Preteky výrazne ovplyvnili problémy s časomerom. Ten sa niekoľkokrát pokazil v cieľovej rovine. Zaujímavosťou je, že iba pri prejazde Švajčiarok. Najviac na to doplatila Rakúšanka Nicole Schmidhoferová, ktorú pôvodne klasifikovali na treťom mieste.Po prepočítaní a revízii časov však klesla na štvrtú priečku za Gutovú-Behramiovú. Prvé dve pozície zostali bez zmeny, upravili iba rozdiel medzi Goggiovou a Hählenovou z 0,49 na 0,36 sekundy.Hählenová nebola ďaleko od premiérového triumfu v SP, vedenie je vydržalo až po Talianku. Tá sa postavila na štart s číslom 13, v strednej časti trate si vypracovala náskok, ktorý postupne zveľadila na takmer pol sekundy.Okrem opakovaných technických problémov sa o dlhšie prerušenie postarala Tiffany Gauthierová. Talianskej pretekárke pri prejazde jednej z bránok nevydržalo koleno a skončila v ochrannej sieti. Nevinne vyzerajúci pád si napokon vyžiadal letecký transport.Goggiová sa postavila na najvrchnejší stupienok prvýkrát v tejto sezóne, celkovo šiesty raz v SP. Hählenová sa na pódium vrátila po siedmich rokoch.povedala po pretekoch zlatá medailistka v zjazde zo ZOH 2018 Goggiová.Úradujúca majsterka sveta v zjazde Slovinka Ilka Štuhecová mala smolu. Odštartovala ako prvá, no preteky nedokončila, keď nezvládla náročnejšiu technickú pasáž v strednej časti trate a spadla. Výsledky neboli stále oficiálne ani po dvoch hodinách od skončenia pretekov.Oficiálne výsledky zverejnili organizátori v Crans Montane až po troch hodinách. Na čele celkového poradia SP nenastala žiadna zmena, Shiffrinová vedie pred Vlhovou a Švajčiarkou Wendy Holdenerovou. Líderkou v zjazde je Schmidhoferová so 414 bodmi. Jej krajanka Ramona Siebenhoferová (354) je druhá a Štuhecová tesne tretia (343).