LYŽOVANIE SP: Hirscher získal 20. glóbus a dotiahol sa na Vonnovú

výsledky:



1. Henrik Kristoffersen 2:26,63 m, 2. Rasmus Windingstad (obaja Nór.) + 0,24 s, 3. Marco Odermatt + 0,56, 4. Cedric Noger (obaja Švaj.) + 0,86, 5. Alexis Pinturault (Fra.) + 0,87, 6. Marcel Hirscher (Rak.) + 0,92, 7. Loic Meillard (Švaj.) + 1,03 m, 8. Trevor Philp (Kan.) + 1,05, 9. Žan Kranjec (Slo.) + 1,14 10. Manuel Feller (Rak.) + 1,22 ... 27. Andreas ŽAMPA (SR) + 3,02



poradie SP:



1. Hirscher 1448 bodov, 2. Pinturault 963, 3. Kristoffersen 908, 4. Dominik Paris (Tal.) 750, 5. Beat Feuz (Švaj.) 653, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 634, 7. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 587, 8. Mauro Caviezel (Švaj.) 566, 9. Marco Schwarz (Rak.) 560, 10. Meillard 481 ... 114. Adam ŽAMPA 24, 119. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 20



poradie SP v obrovskom slalome:



1. Hirscher 660, 2. Kristoffersen 502, 3. Pinturault 371, 4. Meillard 292, 5. Thomas Fanara (FRA) 290, 6. Kranjec 285, 7. Matts Olsson (Švé.) 281, 8. Tommy Ford (USA) 223, 9. Mathieu Faivre (Fra.) 198, 10. Victor Muffat - Jeandet (Fra.) 168 ... 36. Adam ŽAMPA 24, 40. Andreas ŽAMPA 20

Kranjska Gora 9. marca (TASR) - Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher získal 20. krištáľový glóbus v kariére a dotiahol sa tak na doterajšiu rekordérku Američanku Lindsey Vonnovú. Zisk 20. glóbusu v kariére mu zabezpečilo 6. miesto v pretekoch obrovského slalomu Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore. Triumfoval Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen s náskokom 24 stotín pred krajanom Rasmusom Windigstadom, tretí skončil Švajčiar Marco Odermatt s odstupom 56 stotín. Slovenský reprezentant Andreas Žampa skončil so stratou 3,02 sekundy na 27. mieste.Kristoffersen zajazdil najrýchlejší čas v 1. kole. S odstupom 27 stotín bol druhý Francúz Alexis Pinturault, na treťom mieste bol ďalší Nór Leif Kristian Nestvold - Haugen (+ 0,32). Žampu klasifikovali po odjazdení všetkých 76 pretekárov na 30. mieste s odstupom 2,38 sekundy na lídra. Už istý držiteľ malého krištáľového glóbusu v tejto disciplíne Marcel Hirscher z Rakúska prišiel do cieľa s odstupom 41 stotín na priebežnom 4. mieste.Kristoffersen zajazdil v 2. kole až 11. najlepší čas, ale stačilo mu to na víťazstvo. Po triumfe v bulharskom Bansku vyhral po druhý raz v sezóne preteky SP v "obráku". Druhé kolo nevyšlo Pinturaultovi, ktorý mal až 22. najlepší čas a skončil mimo pódia. Žampa si naopak polepšil o tri miesta. O dobré umiestnenie napokon prišiel aj Nestvold - Haugen, ktorý druhé kolo nedokončil. Hirscher napokon obsadil 6. miesto. Tridsaťročný Rakúšan sa však aj napriek tomu stal pred finále SP celkovým víťazom. Je to pre neho celkovo 8. veľký glóbus, k nim pridal 12 malých. V tejto sezóne má Hirscher okrem malého krištáľového glóbusu za obrovský slalom aj za trofej za slalom.citovala slová Hirschera agentúra APA.