Klaebo získal premiérovo veľký glóbus, stíhačku vyhral Boľšunov

Klaebovi stačila v nedeľu aj 25. pozícia a vo veku 21 rokov sa stal historicky najmladším víťazom seriálu.

Falun 18. marca (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Klaebo sa premiérovo v kariére stal celkovým víťazom Svetového pohára. Zisk veľkého glóbusu potvrdil v záverečných pretekoch sezóny - stíhačke voľnou technikou na 15 km vo finále seriálu vo švédskom Falune. Klaebovi stačila v nedeľu aj 25. pozícia a vo veku 21 rokov sa stal historicky najmladším víťazom seriálu. Stíhačku ovládol Rus Alexander Boľšunov s veľkým náskokom 47,1 s pred Kanaďanom Alexom Harveyom.



Boľšunov štartoval do stíhačky s náskokom 38 sekúnd na Klaeba a od začiatku svoj náskok na prenaledovateľov zvyšoval. S veľkým odstupom za ním sa postupne vytvorila veľká skupina, ktorá bojovala o ďalšie miesta. Boľšunov mal na trati aj náskok vysoko presahujúci minútu a tak už v závere nepotreboval ísť naplno. Šprint o druhé miesto pre seba získal Harvey, ktorý odštartoval až z 18. miesta. Na stupne víťazov sa dostal aj tretí Švajčiar Dario Cologna a štvrtý bol obhajca prvenstva vo Svetovom pohári Nór Martin Johnsrud Sundby. Slováci vo Falune neštartovali.



"Je to úžasný pocit. Posledné dni neboli pre mňa ľahké, necítil som sa príliš dobre. Ale dotiahol som to k celkovému víťazstvu a veľký glóbus je pre mňa obrovský úspech. Teraz si to chcem vychutnať," povedal Klaebo, ktorý v celkovom hodnotení predstihol Colognu o 119 bodov. Tretí skončil Sundby.



Boľšunov zopakoval v stíhačke prvenstvo zo sobotňajšej pätnástky s hromadným štartom: "Čakal som dlho na víťazstvo a teraz som sa vo Falune dočkal dvojnásobnej radosti. Som šťastný, že mi záver sezóny tak vyšiel."