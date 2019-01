Luitz neuspel, je naďalej diskvalifikovaný

Luitz slávil v decembrovom obráku premiérový triumf v pretekoch SP. Dvadsaťšesťročný zjazdár však použil medzi 1. a 2. kolom kyslíkovú masku.

Adelboden 11. januára (TASR) - Nemecký lyžiar Stefan Luitz neuspel s dočasným pozastavením diskvalifikácie z obrovského slalomu Svetového pohára v Beaver Creeku. Prišiel o sto bodov a v štartovej listine disciplíny sa z elitnej sedmičky prepadol do skupiny 8 - 15. V sobotu v Adelbodene odštartuje s číslom 13.



Športový arbitrážny súd nevyhovel v piatok tejto požiadavke, ešte sa však bude zaoberať samotným prípadom porušenia antidopingových pravidiel. Luitza by mali vypočuť do 31. januára.



Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) vo štvrtok prisúdila víťazstvo pôvodne druhému Marcelovi Hirscherovi z Rakúska. Vo výsledkovej listine sa posunul aj slovenský reprezentant Adam Žampa, ktorý pôvodne obsadil 19. miesto. Po Luitzovej diskvalifikácii bude mať 13 bodov za 18. priečku.



Luitz slávil v decembrovom "obráku" premiérový triumf v pretekoch SP. Dvadsaťšesťročný zjazdár však použil medzi 1. a 2. kolom kyslíkovú masku. Antidopingové pravidlá FIS z júla 2016 uvádzajú, že takéto porušenie sa trestá automatickou diskvalifikáciou, ale predpisy Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) z tohto roka to nezakazujú. "Nejde len o mojich sto bodov, ale treba vyjasniť pravidlá," citovala Luitza agentúra DPA.



Prvé kolo sobotného "obráku" je na programe o 10.30 h, druhé sa začne o tri hodiny neskôr. Na štarte budú aj Adam Žampa (č. 30) a jeho brat Andreas (č. 48).