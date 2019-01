Luitz sa odvolal proti diskvalifikácii z obrovského slalomu

V decembri slávil premiérový triumf v pretekoch SP v Beaver Creeku, ale medzi 1. a 2. kolom použil kyslíkovú masku.

Stuttgart 30. januára (TASR) - Nemecký lyžiar Stefan Luitz sa na Športovom arbitrážnom súde (CAS) odvolal proti diskvalifikácii z obrovského slalomu Svetového pohára v Beaver Creeku. V decembri slávil premiérový triumf v pretekoch SP, ale medzi 1. a 2. kolom použil kyslíkovú masku.



Antidopingové pravidlá Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) z júla 2016 uvádzajú, že takéto porušenie sa trestá automatickou diskvalifikáciou, no predpisy Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) z tohto roka to nezakazujú.



FIS prisúdila víťazstvo pôvodne druhému Marcelovi Hirscherovi z Rakúska. Vo výsledkovej listine sa posunul aj slovenský reprezentant Adam Žampa, ktorý pôvodne obsadil 19. miesto. Po Luitzovej diskvalifikácii má 13 bodov za 18. priečku. Dvadsaťšesťročný Nemec už na CAS neuspel s požiadavkou na pozastavenie diskvalifikácie do doriešenia prípadu, aby neprišiel o sto bodov a lepšiu pozíciu v štartovej listine.



"Rozhodnutie FIS je protiprávne potrestanie športovca, ktorý nie je osobne zodpovedný. Prípad ukáže, či môže pravidlo zostať v platnosti, alebo sa musí upraviť na prospech všetkých športovcov," citovala Luitzovu právnu zástupkyňu Anne Jakobovú agentúra DPA. Lyžiar je momentálne zranený, mohol by však stihnúť generálku na majstrovstvá sveta v nedeľu v Garmisch-Partenkirchene.