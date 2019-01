Na Vlhovú čaká v Maribore generálka top disciplín pred MS

V Slovinsku bude súťažiť v piatkovom obrovskom a sobotnom špeciálnom slalome (oba dni 10.00/13.00).

Maribor 31. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa v generálke svojich najsilnejších disciplín pred MS v Aare predstaví na podujatí Svetového pohára v Maribore. V Slovinsku bude súťažiť v piatkovom obrovskom a sobotnom špeciálnom slalome (oba dni 10.00/13.00).



Po náročnom, no zároveň mimoriadne úspešnom prelome rokov má 23-ročná slovenská reprezentantka za sebou voľnejšie obdobie, počas ktorého zavítala aj domov. V piatok na ňu čaká prvý štart od 15. januára, keď skončila štvrtá v "obráku" v Kronplatzi. Bolo to jej druhé najlepšie umiestnenie v tejto disciplíne v kariére SP po decembrovom víťazstve v Semmeringu. Vďaka tomu sa udržala v elitnej žrebovanej sedmičke a vo štvrtok ju v centre Mariboru čakalo tradičné pútavé "divadlo" výberu štartových čísiel na pódiu. To isté potom v piatok pred slalomom, kde dlhodobo figuruje v renkingovom TOP7.



V Maribore má ako najlepší slalomový výsledok na konte štvrté miesto z roku 2017, vlani sa podujatie pre nevyhovujúce podmienky presunulo do Kranjskej Gory. Organizátori informovali, že na zjazdovke sa od snehovej kontroly (22. januára) zatiaľ všetko vyvíja podľa plánu, no na dni pretekov sa očakávajú výrazne plusové teploty a v sobotu aj dážď.



Po súboji o "Zlatú líšku" už na Vlhovú čaká svetový šampionát vo Švédsku (4.-17. februára), kde plánuje - okrem pokusov naplniť vysoké ambície v slalome, "obráku" či alpskej kombinácii - štartovať aj v super-G a zjazde.



vyslaný redaktor TASR