Noel s premiérovým triumfom v slalome

Výsledky slalomu vo Wengene:



1. Clement Noel (Fra.) 1:45,40 m.

2. Manuel Feller (Rak.) +0,08 s

3. Marcel Hirscher (Rak.) +0,10

4. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,30

5. Daniel Yule (Šva.) +0,74

6. Michael Matt (Rak.) +1,28

7. Christian Hirschbühl (Rak.) +1,41

8. David Ryding (V.Brit.) +1,48

9. Stefano Gross (Tal.) +1,53

10. Marco Schwarz (Rak.) +1,54

...

Adam ŽAMPA a Matej FALAT (SR) nepostúpili do 2. kola.



Priebežné poradie SP po 23 zo 41 pretekov:



1. Hirscher 1036 b

2. Kristoffersen) 621

3. Alexis Pinturault (Fra.) 560

4. Vincent Kriechmayr (Rak.) 465

5. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 452

6. Beat Feuz (Švaj.) 433

7. Aksel Lund Svindal (Nór.) 419

8. Mauro Caviezel (Švaj.) 413

9. Schwarz 410

10. Max Franz (Rak.) 408



Priebežné poradie SP v slalome po 7 z 12 pretekov:



1. Hirscher 496 b

2. Yule 323

3. Kristoffersen 319

4. Noel 301

5. Schwarz 261

6. Feller 234

7. Matt 221

8. Ryding 216

9. Pinturault 209

10. Ramon Zenhäusern (Švaj.) 181

Wengen 20. januára (TASR) - Francúzsky lyžiar Clement Noel zvíťazil v nedeľňajšom slalome Svetového pohára vo švajčiarskom Wengene. Dvadsaťjedenročný Francúz si pripísal prvý triumf vo SP v kariére. Druhý skončil Rakúšan Manuel Feller s odstupom osem stotín, tretí bol jeho krajan a suverénny líder celkového poradia SP aj klasifikácie slalomu Marcel Hirscher. Slováci Adam Žampa ani Matej Falat nepostúpili do 2. kola.Noel sa usadil na čele už po 1. kole, Feller za ním zaostal o 42 stotín. Tretí bol Nór Henrik Kristoffersen (+0,72). Hirscher stratil na vedúceho Francúza až 0,91 stotín, ale v druhom kole zajazdil vynikajúcu jazdu, ako jediný ju zvládol pod 51 sekúnd. Stačilo mu to na posun na tretie miesto.Francúzsky lyžiar sa naposledy tešil z triumfu v slalome SP pred piatimi rokmi, bol to Alexis Pinturault. Noel je juniorský majster sveta v slalome z vlaňajška, na ZOH v Pjongčangu skončil v tejto disciplíne štvrtý. Hirscher mu predpovedá skvelú budúcnosť.citovala Rakúšana agentúra DPA.Žampa prišiel do cieľa 1. kola s veľkým mankom 4,69 s na Noela na poslednom 41. mieste zo všetkých slalomárov, ktorí dokončili prvé kolo. Falat svoju jazdu nedokončil.