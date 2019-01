Siebenhoferová zvíťazila v zjazde v Cortine a má prvý triumf

Na druhom mieste skončila Slovinka Ilka Štuhecová, tretia bola ďalšia Rakúšanka Stephanie Venierová.

Cortina d'Ampezzo 18. januára (TASR) - Rakúska lyžiarka Ramona Siebenhoferová triumfovala v piatkovom zjazde Svetového pohára v talianskej Cortine d'Ampezzo. Na druhom mieste skončila Slovinka Ilka Štuhecová s odstupom 40 stotín sekundy, tretia bola ďalšia Rakúšanka Stephanie Venierová (+0,46). Slovensko nemalo zastúpenie.



Štuhecová sa vydala na trať s číslom 3 a dlho to vyzeralo na jej prvenstvo, keď ju tesne neprekonali Venierová ani Švajčiarka Corinne Suterová. Zmenila to až Siebenhoferová so 17-kou, ktorá vo veku 27 rokov slávila premiérový triumf v seriáli. Jej doterajšie maximum boli dve tretie priečky takisto v zjazde. Slnečné a mrazivé počasie prialo vyšším štartovým číslam, čo dokázali Francúzka Romane Miradoliová (č. 21) či Talianka Francesca Marsagliaová (č. 27), piatou a šiestou priečkou vyrovnali svoje najlepšie umiestnenia v individuálnych súťažiach SP.



Preteky sa išli ako náhrada za zrušené podujatie v rakúskom Sv. Antone. Američanka Lindsey Vonnová sa vrátila po zranení, pri tohtosezónnom debute obsadila pätnástu pozíciu (+1,19). Češka Ester Ledecká, ktorá sa sústredí na majstrovstvá sveta v alpských disciplínach, skončila o tri stotiny za ňou. Ďalšia Američanka a líderka celkového poradia SP Mikaela Shiffrinová sa rozhodla vynechať piatkový i sobotňajší zjazd, bude však štartovať v nedeľnom superobrovskom slalome, kde má v tomto ročníku na konte už dve víťazstvá.