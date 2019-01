Švédske lyžiarky zachránili život mužovi, ktorému zlyhalo srdce

Hörnbladová, Ivarssonová a Rapaportová boli spoločne v lanovke cestou na svah, keď sa 60-ročnému mužovi zastavilo srdce. Trojica nezaváhala a poskytla mu prvú pomoc.

Garmisch-Partenkirchen 25. januára (TASR) - Tri švédske lyžiarky zachránili vo štvrtok život domácemu traťovému komisárovi počas piatkového tréningu pred víkendovými pretekmi Svetového pohára v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. Lisa Hörnbladová, Lin Ivarssonová a Helena Rapaportová boli spoločne v lanovke cestou na svah, keď sa 60-ročnému mužovi zastavilo srdce. Trojica nezaváhala a poskytla mu prvú pomoc.



"Bolo to bláznivé. Robili sme všetko, aby sme ho udržali nažive, čas sa veľmi vliekol," povedala pre švédsku televíziu SVT Hörnbladová, ktorá vykonávala masáž srdca.



Snaha Švédok napokon nebola márna, muža helikoptérou transportovali do nemocnice. Podľa zverených správ žije. "Sme veľmi radi, že to dobre dopadlo," dodala Hörnbladová.