V 1. kole obrovského slalomu Vlhová tretia, vedie Shiffrinová

Kronplatz 15. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení úvodnej pätnástky 1. kola utorňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v Kronplatzi na tretej pozícii. Za vedúcou Mikaelou Shiffrinovou z USA zaostala o 1,42 sekundy, druhá bola Francúzka Tessa Worleyová (+1,39).



Dvadsaťtriročná slovenská reprezentantka sa v obrovskom slalome predstavila prvýkrát od víťazného Semmeringu koncom decembra. Pri premiérovom štarte v elitnej žrebovanej sedmičke technicky najnáročnejšej alpskej disciplíny mala číslo 6 a išla hneď po Shiffrinovej. Tá ideálne časovala nasadzovanie do oblúkov, vďaka čomu si do záverečnej pasáže priniesla rýchlosť a nastavila samostatné parametre 1. kola. Vlhovej sa agresívnou jazdou darilo odpovedať na začiatku, v strmšej časti už išla v červených číslach, no rovnako na tom boli aj ďalšie popredné pretekárky.



Kým Američanka si pred 2. kolom (13.00 h) vypracovala skvelú východiskovú pozíciu na víťazstvo, rozdiely na nasledujúcich priečkach boli minimálne. Vlhová strácala na Worleyovú len tri stotiny sekundy, za ňou bola o päť stotín domáca Talianka Marta Bassinová. Ragnhild Mowinckelová z Nórska mala manko 1,50 sekundy, neďaleko pódia boli aj Talianka Federica Brignonenová (+1,61) či Nemka Viktoria Rebensburgová (1,70).