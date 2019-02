Po 1. kole obrovského slalomu v Maribore Vlhová druhá za Shiffrinovou

Za vedúcou Mikaelou Shiffrinovou z USA zaostala o 48 stotín, tretia bola Francúzka Tessa Worleyová.

Maribor 1. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení úvodnej tridsiatky 1. kola piatkového obrovského slalomu Svetového pohára v Maribore na druhej pozícii. Za vedúcou Mikaelou Shiffrinovou z USA zaostala o 48 stotín sekundy, tretia bola Francúzka Tessa Worleyová (+0,58).



Preteky v Slovinsku poznamenal dážď, no renkingovo najlepšie lyžiarky v tejto disciplíne ešte súťažili na pevnej trati. Z elitnej žrebovanej sedmičky nezvládli ľadové nástrahy Federica Brignoneová ani Viktoria Rebensburgová, čas na porovnanie opäť stanovila čistou jazdou suverénna víťazka predchádzajúceho "obráku" Shiffrinová. Vlhová so štartovým číslom 7 sa v úvode držala na jej úrovni, za druhým medzičasom však prešla niektoré bránky o čosi širšie a to ju stálo odstup, ktorý v závere skresala pod polsekundy. Okrem nej sa k Američanke ako-tak priblížila jedine Worleyová, všetky ďalšie pretekárky nabrali viac než sekundové manko.



"Nešlo sa mi zle, ale myslím si, že strednú pasáž som nemala až takú dobrú. Cítila som, že som trošku priečila lyže. Aj keď som v niektorých miestach bola trošku neskôr, snažila som sa ich nechať ísť. Podklad je dobrý, pretože je to veľmi ľadové, dúfam, že to vydrží do druhého kola," povedala slovenská reprezentantka v cieľových priestoroch. Druhé miesto bolo jej najlepšie umiestnenie po 1. kole obrovského slalomu, v Semmeringu zaútočila na víťazstvo zo štvrtej priečky a v Kronplatzi, kde skončila štvrtá, figurovala na tretej pozícii.