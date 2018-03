Superobrovský slalom vyhrala Weiratherová, Vlhová bez bodov

Výsledky:



1. Tina Weiratherová (Licht.) 1:02,17 min.

2. Anna Veithová (Rak.) +0,36 s

3. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,38

4. Federica Brignoneová (Tal.) a Michelle Gisinová (Švaj.) obe +0,51

6. Christine Scheyerovvá (Rak.) +0,57

7. Lara Gutová (Švaj.) +0,59

8. Stephanie Brunnerová (Rak.) +0,69

9. Joana Hählenová (Švaj.) +0,77

10. Johanna Schnarfová (Tal.) +0,81

...

40. Petra VLHOVÁ (SR) +1,98



Celkové poradie SP (po 32 z 39 súťaží):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1513 b.

2. Holdenerová 902

3. Weiratherová 797

4. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 767

5. VLHOVÁ 754

6. Sofia Goggiová (Tal.) 746

...

100. Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ (SR) 22

...

126. Barbara KANTOROVÁ (SR) 3.



poradie v super-G (7 z 8):

1. Tina Weiratherová 421

2. Gutová 375

3. Veithová 307

4. Gisinová 263

5. Schnarfová 259

6. Brignoneová 251

Crans Montana 3. marca (TASR) - Lichtenštajnská zjazdárka Tina Weiratherová vyhrala v sobotu superobrovský slalom Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane. Svoj deviaty triumf v pretekoch seriálu slávila s náskokom 36 stotín pred Rakúšankou Annou Veithovou, tretia bola domáca Wendy Holdenerová (+0,38 s). Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa umiestnila na 40. priečke mimo bodovanej 30-ky so stratou 1,98 s.Weiratherová sa najlepšie vyrovnala s nástrahami selektívneho terénu rafinovaným prístupom. Aerodynamiku nevyužívala za každú cenu a na strmých previsov do poloskokov v dolnej časti svahu išla v strategickej línii, takže nestrácala rýchlosť hranením lyží. Recept na úspech tkvel aj v jej vhodnom tréningu, keď si profil trate "ohmatala" v stredu počas pretekov Európskeho pohára.citujú víťazku z tlačovej konferencie svetové agentúry.Príliš agresívne a hlboké oblúky sa v nepokojnej dolnej časti stali osudnými pre spolufavoritky na čele s Taliankou Sofiou Goggiovou. Ani Švajčiarke Lare Gutovej stopa nevyšla a tak predposledný super-G sezóny ju pripravil o vedenie v priebežnom poradí disciplíny. Do finálovej súťaže v Aare pôjde s náskokom 46 bodov Weiratherová, ktorej na malý glóbus stačí tretie miesto bez ohľadu na výsledok rivalky, resp. aj siedme miesto, ak Gutová nevyhrá.Na štarte chýbali - okrem snoubordingovo zaneprázdnenej olympijskej šampiónky Ester Ledeckej - americké favoritky Lindsey Vonnová a suverénne vedúca pretekárka SP Mikaela Shfiffrinová. A tak sa šance chopila domáca obľúbenkyňa Wendy Holdenerová, jej výkon, takisto výkon krajanky Michelle Gisinovej boli veľkým prísľubom pre nedeľňajšiu kombináciu. Gisinová ako olympijská víťazka v disciplíne zjazdárskej všestrannosti skončila štvrtá a obe Švajčiarky by vzhľadom na svoje slalomové zručnosti nemali mať konkurenciu. Pri neúčasti Shiffrinovej a vzhľadom na okolnosti super-G a špecifiká husto naložených bránok mohla mať pódiové ambície aj Petra Vlhová, v olympijskom Pjongčangu v kombinácii piata. Ak by v nedeľňajšej jazde superobrovského slalomu zašla približne ako v sobotu, v slalome by nemal byť pre ňu problém zmazať manko na akúkoľvek súperku okrem oboch Švajčiarok, v prípade Slovenkinej optimálnej slalomovej jazdy by nemali byť ostatné pretekárky tvrdým orieškom.